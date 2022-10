Alexis Ohanian este soțul Serenei Williams. La scurt timp după ce a aflat că Agenția Internațională de Integritate în Tenis a suspendat-o provizoriu pe Simona Halep pentru că a fost depistată cu Roxadustat în organism, marele afacerist a început să o ironizeze pe rețelele de socializare.

El a readus în actualitate un tricou pe care l-a purtat în 2019, când soția sa o înfrunta la US Open pe Maria Sharapova, o altă jucătoare de tenis care a picat un test anti-doping. La acel meci de tenis, el a avut un tricou cu logo-ul unei celebre campanii anti-drog desfășurate în SUA în anii ’90: „D.A.R.E. – Drug Abuse Resistance Education” (n.r. Programul de Combatere a Abuzului de Droguri), făcând referire la Maria Sharapova.

La câteva ore după ce s-a anunțat că Simona Halep a picat testul anti-doping, Alexis Ohanian a redistribuit pe contul său de Twitter o fotografie cu el de la acel meci de tenis.

„Ce purtați cu toții de Halloween anul acesta???”, a scris inițial Alexis Ohanian, apoi a completat: „Este un look care nu se demodează niciodată, se pare”, o aluzie evidentă la Simona Halep.

What are you all wearing for Halloween this year??? https://t.co/KkuW91qPQN

— AlexisOhanian7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) October 21, 2022