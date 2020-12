Scădere majoră a înmatriculărilor de mașini în România! Numărul vehiculelor a scăzut brusc

Ultimul an a dus la o scădere majoră a înmatriculărilor de autoturisme noi și second hand în România. Pandemia coronavirus a dus la scăderea cu un sfert a pieței de mașini noi, iar cele second hand au scăzut cu 15 procente.