Românii care locuiesc în Germania vor avea parte de noi schimbări în luna august, la fel ca toți cetățenii care trăiesc în această țară.

În primul rând, cei care lucrează ca transportatori de bani sau de obiecte valoroase vor primi un salariu majorat de la 1 august. Majorarea este diferită de la un stat federal la altul. Asta înseamnă că majorarea va fi valabilă doar în Renania de Nord-Westfalia și este vorba despre suma de 20,64 euro pe oră.

Amintim că salariul minim în Germania a fost stabilit, la 1 octombrie anul trecut, să fie de 12 euro/lună.

Noi sărbători legale în Germania

Landul german cu cele mai multe sărbători legale este cunoscut sub numele de Bavaria. În sudul și vestul Germaniei celebrează Mariä Himmelfahrt marți, 15 august.

În aceste două landuri, ziua de 15 august este sărbătoare, iar, prin urmare, oamenii care locuiesc aici nu merg la muncă în această zi.

Pentru Hohes Friedensfest, o comemorare a libertății religioase care are loc aproape anual începând cu anul 1650, locuitorii orașului bavarez Augsburg primesc, de asemenea, o zi liberă suplimentară marți, 8 august.

Termenul limită pentru declarațiile fiscale pe 2021

Data limită la care trebuie să depuse declarațiile fiscale pentru anul 2021 se apropie cu pași repezi. De obicei, în această situație, termenele sunt prelungite.

Ca exemplu, termenul limită pentru cei care depun singuri declarațiile era 31 octombrie 2022. Cu toate acestea, persoanele care primesc beneficii trebuie să rețină că declarațiile fiscale trebuie depuse până la 31 august 2023.

De asemenea, românii care locuiesc în Germania trebuie să mai știe că pe perioada verii, angajații pleacă în vacanță, așa că unele afaceri se închid parțial sau complet. De aceea, pe ușile restaurantelor sau a unor birouri mai mici nu este exclus că vedeți semnul „Wegen Urlaub geschlossen” (închis din cauza concediului).

Lămpile fluorescente, interzise

Denumite în mod greșit surse de lumină durabile, luminile fluorescente sunt menite să fie economice atât în ceea ce privește energia, cât și mediul înconjurător. Totuși, acest lucru nu este adevărat.

Acestea devin progresiv interzise în UE și, ca urmare, vor fi înlocuite cu becuri LED mai eficiente. Acest lucru va începe în Germania luna următoare. Becurile fluorescente T5 – 16 mm și T8 – 26 mm vor fi eliminate definitiv începând cu 25 august.

Majorarea indemnizației pentru stagiari

Indemnizația de formare pentru ucenicii din sectorul vopsitoriei și lăcuirii va crește de la 1 august. Potrivit presei germane, remunerația va fi de 770 de euro pentru primul an de ucenicie, 850 de euro pentru al doilea an și 1.015 euro pentru al treilea și ultimul an.

Schimbări stricte pentru mașinile hibrid plug-in

Începând cu 1 august 2023, vor fi aduse modificări la modul în care pot fi achiziționate mașinile hibride plug-in. Până de curând, automobiliștii puteau beneficia de un stimulent de stat tentant. Însă, acesta trece rapid în istorie, deoarece, de acum înainte, se va aplica doar mașinilor cu o autonomie electrică de cel puțin 80 de kilometri.

În plus, cerințele pentru vehiculele hibride utilizate de întreprinderi devin mult mai stricte. Numai acele vehicule care pot demonstra că pot efectua mai mult de 50% din călătorii în mod pur electric vor beneficia de un tratament fiscal favorabil. În acest caz, se datorează rata obișnuită de impozitare. Din cauza lipsei unei tehnologii care să poată interpreta aceste date, utilizarea acestei noțiuni este mai mult teoretică decât practică.