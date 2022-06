Valeri Zalujnîi, comandantul şef al Forțelor Armate din Ucraina, a anunțat joi că soldații ruşi au fost constrânşi să se retragă de pe Insula Şerpilor, teritoriu „strategic” din Marea Neagră deoarece „nu au mai putut să reziste focului artileriei ucrainene”.

„Vreau să le mulţumesc apărătorilor regiunii Odesa care au făcut maximum pentru eliberarea acestui teritoriu de importanţă strategică. Incapabili să reziste focului artileriei noastre, rachetelor noastre şi atacurilor noastre aeriene, ocupanţii au părăsit Insula Şerpilor”, a scris joi Valeri Zalujnîi pe contul său de Telegram.

„Nu mai există trupe rusești pe Insula Șerpilor. Forțele noastre armate au făcut o treabă grozavă”, a scris Andrii Iermak, şeful Administraţiei Prezidenţiale din Ucraina, pe contul său de Twitter.

KABOOM!

No Russian troops on the Snake Island anymore. Our Armed Forces did a great job.

More kaboom news to follow. All will be 🇺🇦 pic.twitter.com/ItdP3oQvHK

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 30, 2022