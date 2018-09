S-a pornit TĂVĂLUGUL împotriva lui Dragnea! Nu mai poate fi oprit

„Nu am fost niciodată consultaţi. Nu am fost niciodată luaţi în seamă. Suntem parlamentari PSD, avem o vechime în partid foarte îndelungată, am făcut multe pentru acest partid şi nu sunt de acord să fiu batjocorit, umilit de către o parte din colegii mei. (…) Nu mă gândesc la o plecare din partid. Eu mă gândesc să rămân în partid să mă lupt cu cei care nu vor binele partidului”, a spus el.

L a rândul său, deputatul de Botoşani Mihaela Huncă a anunţat pe Facebook că pleacă din Partidul Social Democrat. Motivul invocat: meritocraţia şi competenţa nu se mai regăsesc în PSD.

Parlamentarii PSD Corina Bogdan, Emanuel Botnariu şi Cătălin Zamfira i-au cerut demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, ca urmare a războiului cu Gabriela Firea, potrivit stiripesurse.ro. Cei trei fac parte din organizaţia Ilfov, controlată de primarul Capitalei. Liviu Dragnea a mai fost criticat de alţi doi parlamentari de Botoşani.

Totodată, Firea are şi susţinerea primarilor din Ilfov. Printre susţinători se numără: Iacob Petre-oraş Popesti Leordeni, Ivan Marian- oraş Pantelimon, Petre Gheorghe-com 1Decembrie, Pretorian Cristian- Balotesti, Oancea Marian-Snagov, Covrigea Gheorghe- Berceni, Marin Ionuţ -Copăceni, Condu Stefan-Dobroesti, Costache Constantin- viceprimar Voluntari si ceilalţi viceprimari PSD din Ilfov.