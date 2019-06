Suporteri au aprins torte in timpul meciului, iar la final sotia fundasului Cristi Manea a fost lovita. Potrivit lui Mihai Stoichita, observatorul UEFA a filmat incidentele si a facut un raport special, astfel ca Romania risca sa joace fara spectatori, iar FRF sa fie amendata.

„Eram acolo, la tribuna oficiala, si am vazut cum observatorul partidei a filmat imediat ce s-au aprins acele torte. A inceput imediat sa filmeze. Toate se vor intoarce impotriva noastra, amenzi, suspendari. Speram sa nu fie drastice aceste decizii”, a spus Mihai Stoichita, conform România TV.

„A fost un incident care nu isi avea locul. Au lovit-o fara motiv pe prietena lui Manea! As putea sa spun cuvinte care ma pot depasi, dar sper ca cei care au facut aceste gesturi sa nu mai calce pe stadioane. Nu se poate tolera asa ceva. Manea era devastat dupa meci! Fata a fost dusa la spital, o sa aiba doua copci”, a mai spus oficialul FRF.Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21 dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Franta si a castigat Grupa C. Totodata, „tricolorii” si-au asigurat si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.