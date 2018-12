S-a decis! Ce a obținut Theresa May

Potrivit rezultatelor oficiale, Theresa May a obţinut 200 de voturi pentru şi 117 împotrivă, astfel că rămâne lider al Partidului Conservator (centru-dreapta) şi prim-ministru al Marii Britanii, informează cotidianul The Guardian şi postul tv Sky News. Votul nu este unul de natură să-i asigure liniştea lui May, spune BBC.

Înaintea votului pe tema moţiunii de încredere, Theresa May a semnalat, potrivit presei britanice, că se va retrage din funcţiile de lider al Partidului Conservator şi de prim-ministru înainte de următorul scrutin parlamentar, programat în anul 2022.

Rezultatul votului riscă să amplifice clivajul în Partidul Conservator, în contextul Acordului privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană în martie 2019. Acordul pe tema Brexit riscă să fie respins de Camera Comunelor, iar, în cazul în care ar fi aprobat, Guvernul conservator riscă să piardă majoritatea parlamentară din cauza eventualei retrageri a susţinerii de către formaţiunea nord-irlandeză Partidul Democrat Unionist (DUP). Situaţia ar putea conduce la alegeri anticipate, la amânarea ieşirii Marii Britanii din UE, la un nou referendum şi chiar la anularea deciziei privind Brexit.