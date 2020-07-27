S-a dat lege. Plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege potrivit căruia pe 17 noiembrie se instituie Ziua Naţională a Copilului Prematur.

S-a dat lege!

Proiectul de lege a fost adoptat cu un vot covârșitor. 229 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 24 de abţineri. Demersul legislativ vizează atragerea atenţiei asupra importanţei existenţei unei activităţi concertate a factorilor de decizie din statul român în domeniul copiilor prematuri.

„Ziua Naţională a Copilului Prematur din România poate fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de către organizaţiile neguvernamentale prin organizarea de evenimente dedicate copiilor prematuri. În săptămâna care include data de 17 noiembrie, Ministerul Sănătăţii prezintă în faţa Comisiilor de sănătate reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor un raport privind situaţia copiilor prematuri din România, precum şi progresele înregistrate în acest domeniu”, potrivit raportului Comisiei de sănătate a Camerei Deputaţilor.

„Se instituie ziua de 17 noiembrie ca Ziua Naţională a Copilului Prematur din Romania. Ziua Naţională a Copilului Prematur din România poate fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de către organizaţiile neguvernamentale prin organizarea de evenimente dedicate copiilor prematuri”, prevede proiectul.

Camera Deputaţilor este for legislativ decizional în acest caz. Președintele Klaus Iohannis urmează să promulge legea care va ajunge în Monitorul Oficial.