S-a dat lege. Plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege potrivit căruia pe 17 noiembrie se instituie Ziua Naţională a Copilului Prematur.
S-a dat lege!
Proiectul de lege a fost adoptat cu un vot covârșitor. 229 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 24 de abţineri. Demersul legislativ vizează atragerea atenţiei asupra importanţei existenţei unei activităţi concertate a factorilor de decizie din statul român în domeniul copiilor prematuri.
„Ziua Naţională a Copilului Prematur din România poate fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de către organizaţiile neguvernamentale prin organizarea de evenimente dedicate copiilor prematuri. În săptămâna care include data de 17 noiembrie, Ministerul Sănătăţii prezintă în faţa Comisiilor de sănătate reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor un raport privind situaţia copiilor prematuri din România, precum şi progresele înregistrate în acest domeniu”, potrivit raportului Comisiei de sănătate a Camerei Deputaţilor.
„Se instituie ziua de 17 noiembrie ca Ziua Naţională a Copilului Prematur din Romania. Ziua Naţională a Copilului Prematur din România poate fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de către organizaţiile neguvernamentale prin organizarea de evenimente dedicate copiilor prematuri”, prevede proiectul.
Camera Deputaţilor este for legislativ decizional în acest caz. Președintele Klaus Iohannis urmează să promulge legea care va ajunge în Monitorul Oficial.
RUSINE PARLAMENTARILOR (A)ROMANI-JIGODII CORUPTE TRADATOARE SI NIMICITOARE ALE NEAMULUI ROMANESC CE NU ESTE APARAT-PROTEJAT ! POPORUL ROMAN ESTE APATRID-FARA TARA-PRESEDINTE REPREZENTATIV SI GUVERN ! SUNTETI O BATAIE DE JOC A NATIUNII ROMANE-TERFELITE IN CIUMATII EUROPEI-CATI BANI ATI LUAT PENTRU ETICHETA ASTA FALSA SI SABOTATA DIRECT DE PRESEDINTE SI PREMIER
-DATI-VA CATE ZILE VETI AVEA TOT IN CONCEDII SA FITI CA SI ASA SUNTETI MORTI-VII
ATENTIE MARITA ! – CEA MAI MARE MINCIUNA A TUTUROR TIMPURILOR DE PE PLANETA
PAMANT ! NU E NIMIC ADEVARAT DIN CEEA CE RELATEAZA CRIMINALII ORGANIZATI IN CEA MAI MARE CONSPIRATIE MONDIALA AL COMPLOTULUI ORGANIZAT DE MULTIMILIARDARII PLANETEI REUNITI IN NOUA ORDINE MONDIALA SUB O ARIPA EXTINSA A SECTARISMULUI FRANCMASONERIEI UNIVERSALE REUNITE CU SERVICIILE SECRETE FUZIONATE INTERNATIONALE SI CU MAFIA – VIA STATELOR VAGABOANDE REUNITE IN NATO-ONU-OMS-UE-OMS-ESTE O GRAVA EROARE PRIN CARE LUMEA TRECE,INTR-O ALTA LUME A CRIMELOR ORGANIZATE DE PANDEMII-EPIDEMII SI IATA UN RAZBOI BACTEOROLOGIC-BIOLOGIC-CHIMIC-NUCLEAR INTINS TUTUROR NATIUNILOR LUMII CONCOMITENT SI AVANSEAZA IN CADENTA ORDONATA DE ACEASTA OCULTA MONDIALA GRADUAL ! ASTA E CEL MAI INTERESANT LUCRU LA CE NIVEL AU AJUNS DE PERFORMANTA ACEASTA COALITIE TERORISTA FRATEASCA IN ACESTE LOJE DE FRATI FRANCMASONI MULTIPLICATE SI APARENT-ILUZIONIST DIFERITE SI LA CE PLANUIALA INTELEASA DIN INTALNIRILE STRICT SECRETE DIN G -8 SI G-20 ; AU AJUNS TOTUSI ! …
TOTUL E CAUZA ORDONATA SA MICROCIPEZE CAT MAI MULTA POPULATIE NAIVA SI SA SI CONTAMINEZE IN ACELASI TIMP PRIN CELE DOUA TESTE (ANTI COVID-19).
CAPCANELE INTINSE CU TABELELE FALSE DE ZONE VERZI – GALBENE – ROSII
CETATENII ROMANI-SUNT LUATI DE CIUMATII INFECTI SI CONTAMINATI AI EUROPEI !
SUNT ATRASI IN CAPCANE CEI DIN DIASPORA CE SE INTORC ACASA IN CONCEDII SI VACANTE-LA FAMILILE LOR IN ROMANIA-SUNT LASATI SA TREACA LINISTITI CA CICA VIN DIN ZONE VERZI FARA ATESTATII SI TESTARE ANTI COVID-19 IAR CAND SE VOR INTOARCE IN SEPTEMBRIE DIN CONCEDII-AICI VA FI DEZASTRU SI URGIA LA CE LI SE VOR INTAMPLA-CA NU VOR MAI PUTEA AJUNGE LA SERVICIILE LOR SI NICI LA DOMICILILE LOR DIN STRAINATATE ! VOR FI MICROCIPATI IN PRIMUL TEST ANTICOVID-19 OBLIGATORIU SI VOR FI INFECTATI SI CONTAMINATI CU COVID -19 IN AL DOILEA TEST !
CARANTINATI 14 ZILE PE BANII LOR IN TARI SUPUSE OCULTEI MONDIALE CUM SUNT UNGARIA-AUSTRIA-GERMANIA smd …VAMELE SI FRONTIERELE VOR FI INCHISE SI BINE PAZITE MAI ALES PENTRU CETATENII ROMANI CALATORI ! TOTUL ESTE CONFUZ SI IMPREVIZIBIL ! SITUATIA ESTE CREATA IN ACEST SENS SI MASURA PENTRU A PRINDE IN PLASA CATI MAI MULTI FRAIERI-CETATENI CE NU ISI DAU SEAMA IN CE SITUATII SE AFLA ! MAI MULTI CETATENI ”COBAI”CARE S-AU TESTAT SE SIMT DIFERIT-AUD VOCI IN CAP-AMETESC -VOMITA-TEMPERATURI-NU MAI SUNT EI SI NICI NU MAI SIMT GUSTURILE ! MAI MULTI SPECIALISTI IN DOMENIUL EPIDEMIOLOGIC AU AJUNS LA CONCLUZI CA DOAR DINTR-UN SIMPLU SCUIPAT DE SALIVA SE POT TESTA DACA PERSOANA ARE COVID-19 SAU NU SI NU TREBUIE SA FACA TESTUL CU BETISOARELE LUNGI IN GATUL PACIENTILOR CU PCR SI ALTE METODE DE A IMPLANTA MULTIMII MICROCIPURILE RFID-CAT UN BOB DE OREZ !
SPECIALISTI-CERCETATORI DIN DOMENIUL MEDICAL DE PERFORMANTA AU RECUNOSCUT SOLEMN CREDIBIL ACEST ASPECT AL GENOCIDULUI MONDIAL LA CARE MULTI MEDICI DE BUNA CUVIINTA NU I-AU PARTE SI NU PARTICIPA-REFUZA COLABORAREA INTRE ACESTIA CU OCULTA MONDIALA CARE I-AU PROMIS SUME CONSIDERABILE DE MARI CA SI MITA SI SA LE CUMPERE TACEREA !
INTERVENTIA MEA DE ASTAZI ESTE CU PESTE 100% ADEVARUL ! ESTE EXTREM DE PRECISA DIN SURSE EXTREM DE SIGURE ! TOATE ACESTE TARI MINT SI ASCUND REALITATEA EFECTIVA A NUMARULUI SI CAZURILOR REALE DE CONTAMINARE CU ACEST VIRUS COVID-19 ! IAR MASURILE SUNT LUATE-POLITRIC-DIRECTIVE DE A INGRADI DIN NOU TOATE DREPTURILE CIVICE SI UMANE-DE PREGATIRE PENTRU O NOUA STARE GEBERALIZATA DE URGENTA SI AREST LA DOMICILII PRECUM SI INGRADIREA ORASELOR COMUNELOR-SATELOR-EUROMETROPOLELOR-SI CONVERTIREA ACESTORA IN INCHISORI-FEMA-DE MAXIMA SIGURANTA SI CARANTINA
PAZITA DE FORTELE DE ORDINE-SCHIMBATE-CYBORG-SUB DIFERITE CAMUFLAJE ACOPERITE CU COSTUME SPECIFICE SI CASTI DE PROTECTIE PRIN CARE NU POT FI RECUNOSCUTI ! ATENTIE ! SE VOR INLOCUI-TOTI AGENTII DE PAZA-PROTECTIE-POLITIE-JANDARMERIE ! VOR FI SCHIMBATI IN PERIOADA URMATOARE CU NOI SI IMPREVIZIBILE FORTE (PRINTRE CARE SUNT SI EXTRATERESTRI ) SURSE EXTREM DE SIGURE -CONFIRM ! CETATENI INCEPETI LUPTA SI REVOLTELE CONTRA ACESTOR GUVERNE VAGABOANDE TERORISTE-TRADATOARE ! EUROPA NE-A TRADAT PE TOTI SI NIMIC DIN ACELE PUNCTE DE CETATEAN EUROPEAN-ASTAZI NU SUNT RESPECTATE !
UE *** NE-A TRAS PE TOTI IN TEAPA ! NE MERITAM IATA BINE SOARTEA CACI CU TOTII AM FOST SI SUNTEM EXTREM DE NAIVI-NEPASATORI-IDIOTI DE PROSTI !
NE MANIPULEAZA CUM VOR CACI AU OBSERVAT CA NU AVEM FORTA DE CONTRACARARE ! AU MARIT PERIOADA DE TRANZITIE SI DE PASAJ LA INFAPTUIREA SI REALIZAREA NOULUI GUVERN MONDIAL ! – ROMANI DE PRETUTINDENI TREZITI-VA !
*** PORNITI LUPTA CACI ACEASTA VA INCEPE ORICUM INTRE BINE SI RAU ORI VRETI ORI NU ! *** NU MAI E TIMP ! SE SCURGE RAPID IN DEFAVOAREA VOASTRA CACI PE ZI CE TRECE VA DIMINUEAZA SI MAI MULT SI VA MICROCIPEAZA SI MAI MULT ! SOS ! SOS !
SOS ! -TREZESTE-TE ROMANE NU RAMANE PE LOCUL UNDE TE-A VARAT DUSMANII TAI !
NE VOR CU BOTNITE PESTE TOT-24 DE ORE DIN 24-FARA SA SE GANDEASCA LA SANATATEA NOASTRA SI LA DIMINUAREA EXPRESA CAND PORTI MASCA A IMUNITATII !
IN TIMP CE CHEMTRAILS-NATO-AVIOANELE LOR SILONEAZA CERUL EUROPEI SI AL LUMII IN FIECARE DIMINEATA PESTE TOT IN FIECARE TARA SI NE IMPRASTIE OTRAVA-MORTII ! DE ACEEA NE VOR TESTATI-TESTATI-TESTATI-ZICALA OMS-ORGANIZATIA MONDIALA A CRIMELOR TERORISTE PRIN RAZBOAIE BACTEOROLOGICE-SANITARE !