Salome Zourabichvili a publicat o postare pe platforma X, însoțită de următorul mesaj:

„ Călin Georgescu , candidatul pro-rus care are cele mai mari șanse să devină următorul președinte al României, a promis că va interzice toate partidele politice dacă va câștiga.

Everywhere Russian proxies make the same pre electoral promises… https://t.co/tnYSgaRZ4A

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 2, 2024