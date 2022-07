Germania se ține de cuvânt și a livrat Ucrainei trei lansatoare de rachete multiple de tip MARS2 din stocurile sale armate. În plus, au fost trimise la Kiev cinci tunuri antiaeriene autopropulsate Gepard şi trei obuziere autopropulsate 2000.

Aceasta informație a fost devoalată marţi de către ministrul german al Apărării, Christine Lambrecht.

”Au fost livrate lansatoarele de rachete multiple de tip MARS2 promise şi alte trei obuziere autopropulsate de tip 2000. Ne ţinem de cuvânt”, a spus Lambrecht, citat de CNN.

Şeful Administraţiei Prezidenţiale ucrainene, Andrii Iermak, a confirmat primirea armelor şi a spus că acestea vor fi trimise în prima linie. El a spus că rușii vor avea parte de foc.

”Lansatoarele multiple de sisteme de rachete de tip MARS2 au fost deja transferate în Ucraina de aliaţii noştri germani. Ruşii vor avea parte foc”, a postat Iermak pe Telegram.

Lambrecht a mai spus că Germania va accelera ritmul în care armele grele vor fi livrate Ucrainei, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării.

🇺🇦🇩🇪 Mars II MLRS have already been handed over to Ukraine by our German allies.

Wir garantieren, dass die Russen eine heiße Antwort auf ihre Aggression und Politik des Terrors und der Erpressung bekommen werden🔥 pic.twitter.com/rLB75D01bd

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 26, 2022