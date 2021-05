INS a spus tot adevărul. Un număr de 10 dintre infectările COVID confirmate în România la cetățeni indieni sunt cu una dintre variantele care au generat situația actuală din India. Este vorba de B.1.617.2. această tulpină a fost catalogată de Marea Britanie în categoria variantelor care determină îngrijorare (VOC).

Informația a fost confirmată de Institutul Național de Sănătate Publică, pentru G4Media.ro. INSP a precizat că până acum a susținut că respectivele cazuri sunt cu o variantă care „diferă de cea care a stat la baza situației epidemiologice din India”, pe baza informațiilor existente la momentul respectiv.

„La momentul respectiv, pe baza informațiilor existente, varianta B.1.617.2 a fost considerată mai putin agresiva, avand in vedere ca are doar una din cele 2 mutatii prezente la varianta indiana B.1.617.1 si care generase o crestere a numarului de cazuri in India. Detalii noi au aparut in documentul ECDC din 11 mai 2021, din care a publicat si INSP extrasul mentionat”, se arată în răspunsul transmis joi de INSP .

Varianta indiană de COVID provoacă cutremur

Aceste date vin în baza unei solicitări către INSP în legătură cu respectivele cazuri, după ce, în data de 7 mai, Public Health England (PHE) a desemnat varianta B.1.617.2 drept variantă care determină îngrijorare (VOC), iar în 11 mai, Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC) a publicat un document potrivit căruia varianta B.1.617.2 este dominantă în India de la mijlocul lunii aprilie, iar România este printre țările care au comunicat către ECDC, până la data de 10 mai, confirmarea unui caz cu această variantă.

„B.1.617.2 a apărut ca varianta dominantă care circulă în India de o perioadă de opt săptămâni în care numărul cazurilor și al deceselor SARS-CoV-2 au crescut dramatic în contextul adunărilor mari, al relaxării măsurilor non-farmaceutice și al ratei de acoperire vaccinală redusă”, se arată în documentul ECDC.

În 29 aprilie, Ministerul Sănătății a comunicat că INSP a anunțat confirmarea unui caz cu tulpina B.1.617.2 în Colonia Bod, județul Brașov. La acel moment, ministerul preciza: „Conform INSP, varianta menționată diferă de cea identificată inițial de PHE England care ar fi generat situația epidemiologică actuală din India”. De asemenea, ministerul anunța că DSP Brașov a declanșat o anchetă epidemiologică, însă ulterior nu a mai existat nicio informare pe acest subiect.

Evoluția situației epidemiologice

În 5 mai, INSP a anunțat confirmarea unui focar în rândul unor muncitori de la două firme din orașul Popești-Leordeni. Conform comunicatului, probele secvențiate au relevat „o variantă indiană, alta față de cea care a provocat situația epidemiologică actuală din India, la alți 7 pacienți”. INSP nu a precizat care este varianta indiană identificată.

După doar 2 zile, în 7 mai, Public Health England (PHE) a desemnat varianta B.1.617.2 drept variantă care determină îngrijorare (VOC). În 10 mai, OMS a catalogat varianta B.1.617 drept variantă care determină îngrijorare (VOC). Varianta are detectate până în prezent trei linii genetice: B.1.617.1, B.1.617.2 și B.1.617.3.

În 11 mai, Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC) a publicat documentul menționat mai sus, în care se spune că variantele B.1.617.1 și B.1.617.2 sunt asociate cu situația actuală din India, iar B.1.617.2 este dominantă în această țară de la mijlocul lunii aprilie.

ECDC a precizat însă că menține tulpina indiană a coronavirusului între „variantele de interes”.

Când s-a anunțat pentru prima dată

Joi, 13 mai, INSP anunță, pentru prima dată, că, până la data de 9 mai 2021, au fost înregistrate în România 10 cazuri confirmate cu linia genetică B.1.617.2. Dintre acestea, 3 provin din focarul din Colonia Bod, județul Brașov, iar celelalte 7, din focarul de la Popesti-Leordeni, județul Ilfov. Toate cele 10 cazuri sunt cetățeni indieni.

INSP mai precizează că are aceste date încă din 3 mai: „Primul caz, provenind din focarul din Bod, jud.Brașov, a fost depistat prin secvențiere în laboratorul ”Pro Vitam” din Sfântu Gheorghe, jud.Covasna, rezultat comunicat la INSP-CNSCBT pe data de 29/04/2021, iar celelalte 9, de către INCDMM Cantacuzino, rezultate comunicate în intervalul 30/04/2021 – 03/05/2021”.

Deși avea datele din 3 mai, INSP nu le-a comunicat nici ECDC până la data de 10 mai, nici populației României până astăzi.