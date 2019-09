Va ieși un scandal imens când se va afla totul. Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că a cerut Autorităţii Electorale Permanente să extindă termenul pentru înscrierea românilor din străinătate în Registrul electoral, pentru a creşte numărul celor care pot vota prin corespondenţă.

„Împreună cu Parlamentul şi cu celelalte instituţii publice responsabile, am început pregătirea organizării şi desfăşurării scrutinului electoral din această toamnă pentru alegerea preşedintelui României. La nivelul Guvernului am adoptat un set de măsuri pentru o cât mai bună organizare a procesului electoral, indiferent că este exercitat în ţară sau în străinătate. După cum ştiţi, pentru românii din diaspora votul va dura trei zile şi va fi organizat atât în secţii de votare, cât şi prin corespondenţă. Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Românilor de Pretutindeni derulează o campanie de informare pentru ca românii din afara graniţelor să cunoască toate detaliile legate de procesul electoral. Am cerut conducerii Autorităţii Electorale Permanente să extindă termenul pentru înscrierea românilor din străinătate în Registrul Electoral, astfel încât să crească numărul cetăţenilor care pot vota prin corespondenţă”, a declarat Viorica Dăncilă, prezentă la deschiderea oficială a Forumului Românilor de Pretutindeni.

În spatele acestei decizii ar sta, de fapt, un plan secret. Românii din Diaspora sunt vânați de către cei de la ANAF. Autoritatea Electorală Permanentă spune că numărul românilor din străinătate înscriși pentru vot la prezidențiale este dezamăgitor de mic, cu două săptămâni înainte de expirarea termenului-limită de înscriere.

S-au înscris sub 30 de mii de persoame, iar instituția face apel către românii din străinătate să se înregistreze pentru ca autoritățile să înființeze secții de votare. Românii nu vor să facă acest lucru pentru că ANAF îi vânează.

Ambasadele și consulatele din străinătate trebuie să îi identifice pe românii din străinătate pentru ca Fiscul să-I înregistreze în Spaţiul Privat Virtual. Astfel, ANAF le va urmări rezidenţa fiscală şi le va comunica dacă au taxe de plătit în ţară.

Proiect de ordin arată că este „necesară identificarea în străinătate, la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României, a persoanelor fizice în scopul înregistrării acestora ca utilizatori ai serviciului «Spaţiul privat virtual» (SPV)”.

Astfel, Ministerul Finanţelor vrea să-i oblige pe românii din afară să-și achite toate obligațiile fiscale, indiferent dacă sunt pe teritoriul României sau domiciliază/muncesc în străinătate. Potrivit proiectului lansat de Minister, vor fi incluse în SPV mai multe documente, respectiv: chestionarele întocmite de persoana fizică la sosirea şi/sau plecarea în/din România, notificările privind rezidenţa persoanelor fizice prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cererea pentru eliberarea Certificatului de rezidenţă fiscală şi certificatul de rezidenţă fiscală.

