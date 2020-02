Ce studii are Vulpița

Veronica Stegaru, cunoscută și după porecla Vulpița a recunoscut la emisiunea Acces Direct ce studii are și unde a lucrat.

„Nu, decât pe lângă casă… Am spălat… Da, am mers la școală, am 8 clase, iar la învățătură am fost așa și așa..”, a mărturisit Vulpița, la „Acces Direct”.

Vulpița a primit un cadou la care nu se aștepta

De când a devenit vedetă, se pare că viața Veronicăi Stegaru zisă și Vulpița merge ca pe roate. Recent, aceasta și iubitul ei au primit un cadou din partea unui bărbat generos din Capitală.

Bărbatul din București a decis să îi ofere Vulpiței un apartament cu două camere în București. Locuința are o bucătărie spațioasă și un balcon de aproximativ 10 metri pătrați. În plus, apartamentul este complet mobilat și utilat ar bărbatul care le-a oferit această locuință nu dorește niciun ban, scrie cancan.ro.

Te-ar putea interesa și: