Rușine mondială! România a fost umilită la debutul de la Mondialele de handbal: Antrenorul Somnorilă, fără reacție

Am plecat în Japonia cu speranțe la o medalie, dar am debutat cu o rușine mondială. România a fost umilită la debutul de la Mondialele de handbal feminin din acest an. A fost un adevărat coșmar meciul cu Spania. Antrenorul Somnorilă nu a avut nicio reacție pe banca tehnică.