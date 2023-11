Gazprom are cerere mare din China

Gigantul rus Gazprom a crescut livrările sale către China atingând un maxim istoric. Cel mai mare producător mondial de gaze a anunțat că livrările au atins un nou prag pe fondul creşterii cererii, transmite Bloomberg.

Cantitățile de livrări ale Chinese National Petroleum Corp au depăşit obligaţiile contractuale ale gigantului rus în data de 23 noiembrie, a precizat producătorul rus.

„Gazprom a furnizat toate volumele solicitate şi a stabilit un nou record pentru livrările zilnice de gaze către China”, a anunţat grupul rus.

În octombrie, Gazprom şi CNPC au semnat un act adiţional la contractul lor. El se referă la livrările de gaze via Power of Siberia 1, care prevede livrări suplimentare de gaze pe parcursul anului 2023.

Rusia intenţionează că în 2024 să exporte 30 de miliarde de metri cubi de gaze către Beijing. Și, eventual, să majoreze cantitatea până la 38 de miliarde de metri cubi pe an. Livrările separate care ar urma să se deruleze prin intermediul viitoarei rute din Orientul Îndepărtat ar urma să se ridice şi ele la 10 miliarde de metri cubi pe an. În plus, Gazprom poartă discuţii cu China pentru a furniza până la 50 de miliarde de metri cubi de gaze via viitoarea conductă Power of Siberia 2. Deocamdată nu a fost semnat niciun contract oficial.

Gazprom susţine că livrările sale de gaze naturale prin conductă către China se apropie de livrările sale istorice către Europa. Acestea s-au prăbuşit în ultimul an pe măsură ce ţările europene au început să îşi diversifice importurile de energie după ce Rusia a invadat Ucraina.

În 2020, gigantul rus a vândut aproximativ 120 de miliarde de metri cubi de gaze către Europa Occidentală.

Rusia a vrut să schimbe punctul de intrare a gazelor în Moldova

Gazprom a solicitat companiei Moldovagaz să schimbe punctul de intrare a gazelor naturale în Republica Moldova. Se întâmpla în primele zile ale atacului Rusiei asupra Ucrainei. Compania rusească dorea să livreze gaz Moldovei prin regiunea transnistreană, a dezvăluit preşedinta Maia Sandu.

Moscova avea atunci convingerea că soldaţii ruşi vor ajunge rapid în Transnistria. Și dorea să controleze şi acest punct de intrare a gazelor naturale în Republica Moldova, a explicat şefa statului.