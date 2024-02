Rusia ar putea ataca Republica Moldova? Yuri Kim este adjunctul principal al asistentului secretarului de stat pentru afaceri europene şi eurasiatice. Aceasta a declarat că în interviul acordat lui Tucker Carlson, Vladimir Putin a asigurat că nu are nicio intenție de ataca Polonia și Lituania. Însă trebuie să ne reamintim că același lucru l-a spus și despre Ucraina, a precizat ea.

„Cred că am văzut cu toţii sau am auzit de interviul recent al jurnalistului american (Tucker Carlson – n.r.) în care Putin a pretins cu mare uşurinţă că nu are nicio intenţie de a merge în Polonia şi Lituania. Cred că este foarte important să ne reamintim că la fel a fost şi asigura că nu are nicio intenţie de a merge în Ucraina şi iată unde am ajuns”, a declarat ea într-un briefing de presă.