Rusia anunţă joi că a oprit un aflux de ”mercenari” străini care vor să lupte alături de armata Kievului în Ucraina, după ce le-a provocat ”pierderi grele” în ultimele săptămâni.

”De la începutul lui mai, afluxul de mercenari străini în Ucraina care vor să ia parte la ostilităţi împotriva armatei ruse a secat, ca să zic aşa”, declară un purtător de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, generalul Igor Konaşenkov.

Konaşenkov susţine că numărul combatanţilor străini prezenţi în Ucraina a fost ”aproape înjumătăţit” – de la 6.600 la 3.500 -, iar un ”mare număr” al acestora ”preferă să plece din Ucraina cât mai repede posibil”, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Sute de mercenari străini din Ucraina au fost eliminaţi cu arme de înaltă precizie, cu rază lungă de acţiune, imediat după ce au venit acolo unde urmau să fie antrenaţi suplimentar”, dă asigurări Igor Konaşenkov.

Însă majoritatea acestor combatanţi ”a fost eliminată în zone de război, din cauza nivelului lor slab de antrenament şi a lipsei lor de experienţă”, a subliniat el.

AFP menționează că nu a putut verifica imediat în mod independent aceste afirmaţii.

De la începutul invaziei Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie, mii de voluntari străini, în principal europeni, s-au dus în această ţară, pentru a ajuta forţele ucrainene să respingă atacul rus.

