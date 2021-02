Romprest a dat o dezmintire avand in vedere unele documente si afirmatii postate pe retelele de socializare despre care ar fi aflat din presa. Compania susține că nu a primit documentul invocat in mass-media, semnat cu numele Primarului Clotilde Armand. Acesta era datat 05.02.2021. Romprest menționează că nu a intrat în posesia lui nici pe adresa de e-mail oficiala a Companiei, [email protected] si nici pe vreo alta adresa de e-mail oficiala a vreunui reprezentant al Companiei.

Instituția a menționat că notificarea de incalcare a drepturilor operatorului delegat si, in consecinta, de limitare/suspendare pe perioada nedeterminata a activitatilor din cadrul Serviciului public de salubritate pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 1” are nr. 559 din 03.02.2021. Ea a fost transmisa de catre Romprest partenerului contractual din cadrul Contractului de delegare nr. J077/S/30.06.2008, respectiv Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti. Acesta este partenerul cu care Romprest poarta corespondenta referitoare la derularea contractului. Cu acest partenerse afla in procedura de negociere. Totul se petrece prin intermediul Comisiei Mixte de mediere constituita prin Hotararea Consiliului Local Sector 1 din data de 15.12.2020.

Mai mult, Romprest spun că va raspunde cu celeritate tuturor adreselor si solicitarilor emise de catre Autoritatea Contractanta in legatura cu derularea contractului de delegare pe care le primim in cadrul corespondentei institutionale.

Precizările Romprest

“Mentionam ca, toate si orice afirmatii sau documente, avand ca subiect conditiile contractuale de derulare a Contractului de delegare a serviciului public de salubritate, emise, semnate si transmise fara o asumare expresa de catre Consiliul Local al Sectorului 1, nu ii sunt opozabile Operatorului delegat Compania Romprest Service SA”, a arătat compania.

Romprest a adresat rugămintea ca informațiile să fie verificate înainte de a fi lansate in spatiul public conventional.

“Adresăm rugamintea sa dea dovada de buna conduita profesionala si sa verifice veridicitatea acestor documente prin consultarea Companiei. Va rugam sa adresati solicitarea pe adresa de email [email protected] sau la adresele si numerele de telefon disponibile pe site-ul www.romprest.ro. Vom raspunde, ca si pana acum, cu rapiditate si cu toata responsabilitatea”, a punctat compania.