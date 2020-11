Românii s-au vaccinat mai mult în acest an. Ultimele date privind vaccinarea antigripală

Conform unei analize a Consiliului Concurenței, românii s-au vaccinat mult mai mult în acest an, fie prin programul gratuit, fie cumpărând dozele de pe piața liberă. În prezent în România sunt autorizate trei astfel de vaccinuri antigripale, două sub formă de seringă preumplută și unul sub formă de spray sau aplicator nazal.