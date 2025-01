MasterCard oferă clienților 10% cashback pentru plățile eligibile efectuate în zilele de marți, cu condiția ca valoarea tranzacției să fie de cel puțin 50 de lei. Suma maximă care poate fi recuperată este de 50 de lei per card, pentru întreaga campanie.

Cashback-ul se aplică automat pentru tranzacțiile realizate online sau la POS cu telefonul, utilizând carduri de debit sau credit MasterCard pentru persoane fizice.

Cardurile incluse în campanie sunt cele emise de instituții financiare participante din România, inclusiv cardurile Salt. În schimb, cardurile preplătite, de masă, Maestro, Cirrus, Corporate sau Business sunt excluse.

Clienții care au înscris carduri în edițiile anterioare ale programului rămân eligibili pentru campania din primul trimestru al anului 2025. Totuși, dacă un card expiră și este înlocuit, utilizatorul trebuie să înscrie noul card pentru a continua să beneficieze de avantajele cashback-ului.

După înscriere, cardurile vor participa automat la toate edițiile viitoare ale programului. Sistemul detectează automat plățile eligibile efectuate în zilele de marți, eliminând necesitatea unor pași suplimentari din partea utilizatorului.

„În campania din perioada 7 ianuarie – 25 martie 2025 primești automat bani înapoi (cashback) pentru plățile de taxe și impozite efectuate online sau cu telefonul la POS, cu carduri Mastercard înscrise în program.

Pentru fiecare plată eligibilă de minimum 50 lei cu cardul înscris, făcută în zilele de marți, vei primi 10% cashback (bani înapoi pe card) în limita a 50 lei per card, per campanie. Programul Marțea Mastercard are 4 campanii și în 2025.

Vei participa automat la toate campaniile din program ulterioare înscrierii cardului. Vei primi cashback la toate plățile eligibile de după momentul înscrierii. Poți înscrie cardul în orice zi a săptămânii. Cardurile înscrise în 2024 ramân înscrise pentru primul trimestru din 2025. Dacă un card a expirat, cel nou trebuie înscris.”, a informat compania.