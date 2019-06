Il Capitano, Ionuț Radu, a dus naționala României Under21 până în semifinalele EURO 2019 și la Olimpiada de la Tokyo. A uimit pe toată lumea cu discursurile sale fabuloase dinaintea meciurilor, dar puțini știu de drama trăită de portarul de doar 22 de ani.

În spatele acestor trăiri stă o peveste dramatică trăită în urmă cu 13 ani, când era doar un copil. Și-a pierdut sora mai mare care suferea de o boală teribilă. De atunci, nu a uitat-o. A trăit cu drama în suflet și cu Ema lângă bară, la fiecare meci.

Tricoul pe care este imprimat chipul Emei, sora lui, care a murit când el avea doar 9 ani. „Tricoul cu Ema îl am am de când sunt în Italia. E un tricou pe care l-am făcut eu, ca o dedicație pentru ea. Îl iau mereu în poartă cu mine! Când eram mici i-am promis că o voi duce pe toate stadioanele mari din lume. Am trei fraţi. Alexandra avea 14 ani, iar eu aveam 9 când a decedat. Tricoul îl las întotdeauna la stâlpul din dreapta. Este modul prin care eu o simt aproape şi simt că e cu mine”, a povestit Ionuţ Andrei Radu.

Dincolo de drama trăită, Ionuț Radu are o carieră fabuloasă. După experiențe nereușite la Viitorul, Steaua și Dinamo la nivel de junior și-a luat cariera în mâini și a plecat în Italia la nici 16 ani. A fost ochit de marea echipă Internazionale Milano, unde nu a apucat să joace decât un meci, fiind împrumutat la Avellino și Genoa.

La echipa Grifonului s-a impus, este titular, și Inter e foarte aproape de a-l răscumpăra. Cotat la 15 milioane de euro de transfermarkt.de, căpitanul poate reveni chiar în această vară pe Giuseppe Meazza. Inter îl vrea pentru a-l înlocui pe veteranul sloven, Handanovici. Ar putea plăti 20 de milioane de euro genovezilor pentru a-l adduce pe goalkeeper înapoi la Milano.

