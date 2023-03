România TV nu a încurajat și nu va încuraja ideile putiniste și antidemocratice

„Dintr-o gravă și regretabilă eroare, în data de 28 februarie, în emisiunea “Punctul culminant”, liderului protestarilor de la Chișinău, Marina Tauber, i s-a dat posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere. Deși abordarea realizatorului și a invitaților a fost potrivnică ideilor expuse de către doamna Tauber, redacția România TV consideră că trebuie să-și ceară scuze telespectatorilor săi pentru prezența unui astfel de invitat în dezbaterile postului.

Asigurăm publicul că RomâniaTV nu a fost și nu va fi o platformă unde ideile putiniste să poată fi expuse, nu împărtășește idei antidemocratice și destabilizatoare, iar pe viitor vor fi aplicate criterii mult mai stricte în selectarea invitaților și în ceea ce privește toleranța moderatorilor față de anumiți invitați și ideile lor.

România Tv este și va fi prin toți jurnaliștii săi și prin politica editorială promovată puternic atașată valorilor europene și euroatlantice. Exprimând încă o dată regretul pentru această întâmplare, asigurăm toate entitățile interesate că astfel de situații nu se vor repeta.”, a transmis, miercuri, postul TV printr-un comunicat de presă.

Cine este Marina Tauber?

România TV a transmis mesajul respectiv la o zi distanță după ce Marina Tauber, deputata considerată pro-rusă de către Administrația Republicii Moldova, a apărut în emisiunea TV „Punctul culminant”.

Marina Tauber este deputat din partea Partidului Șor. Ea a declarat că a ieșit în stradă pentru a împiedica implicarea Republicii Moldova în războiul din Ucraina și pentru a solicita demisia Maiei Sandu din funcția de președinte al Republicii Moldova și a lui Dorin Recean din funcția de premier al Republicii Moldova și pentru a cere organizarea unor alegeri anticipate.

„Nu sunt conducător de facto al mișcării naționale pentru popor. Sunt câteva partide și organizații din zona civică, respectiv toți cetățenii care s-au adunat, peste 550.000 de semnatături prin care cerem guvernului să achite facturile pentru căldură, pentru lunile decembrie, ianuarie, februarie (…)

Prima noastră revendicare – am vrut să venim la clădirea Guvernului, dar nu ne-au dat voie. Peste 400.000 de cetățeni au fost blocați la intrarea în Chișinău. Am venit să solicităm de la Guvern, Președinție și Parlament răspunsul la întrebarea semnată de 40.000 de cetățeni – de ce nu se plătesc facturile?

Maia Sandu este agresivă, la fel și partidul ei. Noi am venit să transmitem mesajul din partea tuturor cetățenilor că nu vrem război. Maia Sandu vrea război. Nu vrem vărsare de sânge în țara noastră. Suntem o țară mică, cu inimă mare. Vrem să creștem copiii, nepoții în liniște, să îmbunătățim condițiile de trai.

Este foarte ridicol (n.r. – că ar fi pro-ruși protestatarii). Noi suntem oamenii țării noastre, suntem oamenii poporului moldovenesc. Pentru, Ilan Șor, conducătorul nostru, stăpânul este Republica Moldova, poporul. Nu vrem să destabilizăm Republica Moldova. Cei care destabilizează sunt Maia Sandu și Dorin Recean, cei care fură bani. Acuzațiile lor sunt nefondate.

Ce destabilizare a fost (n.r. – la proteste)? În mare parte, au fost pensionari. Pentru ei există probleme majore economice. Ei – Maia Sandu și Dorin Recean au destabilizat țara, au sărăcit-o și vor război. Ei trebuie să plece acasă, ca Natalia Gavriliță”, a declarat, marți seară, Marina Tauber.

Marina Tauber nu vrea ca Republica Moldova să fie în NATO

În cadrul acelei emisiuni TV, ea a fost provocată să afirme dacă susține apropierea de Rusia, însă a zis că își dorește ca Republica Moldova să rămână „independentă, suverană, neimplicată în astfel de alianțe, NATO sau alianțe care pot să ne aducă război și schimbări geopolitice”.

„Cu siguranță, eu și Partidul Șor, vedem țara noastră doar independentă, suverană, neimplicată în astfel de alianțe, NATO sau alianțe care pot să ne aducă război și schimbări geopolitice. Noi credem că în țara noastră trebuie promovată politica pro-Moldova, trebuie să avem relații bune cu toți vecinii, partenerii strategici”, a zis ea.

Marina Tauber spune că a fost trimisă la închisoare din ordinul Maiei Sandu

Aceasta a precizat, totodată, că a fost trimisă la închisoare la comanda Maiei Sandu.

„Eu deja am stat în penitenciarele din țara noastră, în Penitenciarul 13, la indicația directă a Maiei Sandu. Deci am stat la pușcărie. Am făcut pușcărie pentru nimic. Cum deschid gura și spun ceea ce gândesc, dar cu stimă și respect, la Joe Biden și la toți liderii din lume, președinți din alte țări, există doar un lider, Ilan Șor, președintele Partidului Șor (…) Din păcate, domnul Ilan Șor nu poate fi în Republica Moldova.

Eu am stat închisă în penitenciar aproape două luni, iar apoi am stat în arest la domiciliu. În total, șase luni. Noi vom continua lupta, dar oamenii care au făcut asta cu mine și colegii mei, vor răspunde penal, în toate opțiunile legale care există, dar și la nivel internațional”, a mărturisit ea.