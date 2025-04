În cadrul vizitei realizate în SUA, împreună cu ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, s-a întâlnit cu Alfonso García Mora, vicepreședintele International Finance Corporation (IFC), divizia Băncii Mondiale dedicată sprijinirii investițiilor private în economiile emergente.

În discuțiile purtate la Washington DC, oficialii români au explorat modele de finanțare avantajoasă pentru companiile din România. Obiectivul urmărit este susținerea creșterii economice accelerate, prin stimularea investițiilor publice și private, extinderea sectorului tech și diversificarea bazei industriale. România este recunoscută pentru complexitatea sa economică, fiind plasată pe locul 20 la nivel mondial în clasamentul realizat de Universitatea Harvard.

„Împreună cu ministrul finanțelor, Tanczos Barna am avut o întâlnire excelentă cu Alfonso García Mora, vicepreședintele International Finance Corporation (IFC), divizia Băncii Mondiale care susține investițiile private în economiile emergente. Am explorat modele de finanțare avantajoasă pentru companiile românești. România are o strategie clară: creșterea economică accelerată prin investiții publice și private, expansiunea puternică a sectorului tech și diversificarea bazei industriale, recunoscută și în clasamentul Universității Harvard, care plasează România pe locul 20 mondial ca nivel al complexității economice”, a spus ministrul.