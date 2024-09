România și Italia, parteneri strategici ce-și joacă bine cartea economiei

Ambasada Italiei la București, alături de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), au organizat marți, 10 septembrie un eveniment important ce a subliniat legăturile economice dintre cele două state. Este vorba despre seminarul „The role of Italian investments and trade in the development of the Romanian economy”. Cu acest prilej, a fost prezentat studiul realizat de către echipa de la Ambasada Italiei la București, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.