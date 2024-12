Economistul Bogdan Glăvan, profesor universitar și fost consilier guvernamental, a tras un semnal de alarmă privind direcția în care se îndreaptă economia României. Acesta susține că situația financiară a țării este extrem de vulnerabilă, cu deficite bugetare mari, datorii în creștere și o dependență periculoasă de împrumuturi externe.

Într-un interviu recent, Glăvan a avertizat că România riscă să ajungă într-o criză economică similară celei din Grecia, care între 2012 și 2022 a cunoscut o scădere de o treime a puterii de cumpărare a cetățenilor, scrie Aktual24.ro.

România încheie anul cu un deficit bugetar estimat la 8,5% din PIB, similar celui din perioada pandemiei. Situația este însă agravată de incertitudini, cum ar fi deciziile Curții Constituționale care au declarat neconstituționale anumite taxe în domeniul energiei și pensiilor speciale.

Economistul consideră că momentul de cotitură pentru România va fi după finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în 2026-2027.

Glăvan a atras atenția că România riscă să se confrunte cu inflație galopantă și deprecierea monedei naționale, așa cum s-a întâmplat în Ungaria, unde forintul a suferit o depreciere masivă în ultimii ani.

„Nu e un curs artificial, este un curs de schimb cat se poate de real, de adevarat. Numai ca contextul este nesustenabil! Adica leul este stabil deoarece in Romania intra multa valuta. A intrat si intra multa valuta. Cand aceasta valuta nu va mai intra in Romania, cand va seca acest influx de valuta, atunci leul se va duce de rapa! Asa cum s-a dus forintul. Si atunci o sa tipam brusc ca nu intelegem de ce, in loc de 5 lei, un euro este 6 lei!,” scrie Aktual24.ro.