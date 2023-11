România nu intră în spațiul Schengen din cauza unei decizii strategice

De ce nu intră România în spațiul Schengen? Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a spus că este o amânare strategică din partea noastră.

Potrivit acestuia, este vorba despre un vot pentru cele două țări. Mai exact, România a pornit pe acest drum alături de Bulgaria.

„De data aceasta este doar o amânare strategică din partea noastră, deoarece, după cum știți, este vorba de un vot care se dă pentru cele două țări. Întregul demers a fost început la pachet cu Bulgaria”, a declarat el pentru Digi24.

Rareș Bogdan a adăugat că Bulgaria a avut niște probleme care nu s-au închis cu Olanda. În cele din urmă, au închis subiectele.

„Controalele pe care le-a avut şi pe care le-am avut și noi cu un an și jumătate în urmă au mers foarte bine de data asta pe granița de sud a Bulgariei”, a precizat europarlamentarul.

Olanda nu mai are rezerve, dar are nevoie de un vot de validare în parlamentul de la Haga, vot care nu a avut loc pentru aderare. Votul a fost negativ data trecută și e nevoie de un vot care să treacă prin parlament după convocarea noului parlament, având în vedere că Olanda a avut alegeri, a mai indicat Rareş Bogdan.

Austria și-a schimbat atitudinea față de România

Europarlamentarul a mai spus că Austria și-a schimbat atitudinea față de România.

„În momentul acesta nu este o amânare generată de situația României. La toate nivelele diplomatice ale statului român se lucrează și situația în raport cu Austria este complet diferită față de acum un an. (…) Foarte probabil la JAI-ul din martie sau din mai, până în martie, imediat după rezolvarea problemei relației Olanda – Bulgaria, votul de la Haga, lucrurile să intre în linie dreaptă pentru noi”, a afirmat el.

Rareș Bogdan a precizat că nu vrea să dea nicio „speranță nimănui, canalele diplomatice sunt redeschise cu Austria. (…) Austria nu are aceeași atitudine pe care a avut-o în urmă cu un an față de România. Bulgaria are astăzi o problemă, nu România”.

Aderarea la spațiul Schengen nu va avea loc nici la finalul acestui an

Aderarea României la spațiul Schengen nu va avea loc nici la sfârșitul acestui an, conform unor surse guvernamentale.

În cadrul Consiliului de Justiție și Afaceri Interne (JAI) programat pentru 4-5 decembrie 2023, când se va discută aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, nu se va realiza un vot asupra acestei chestiuni.

Totuși, acest subiect ar putea fi luat în considerare într-o ședință extraordinară la sfârșitul lui decembrie 2023. Mai multe puteți citi aici.