Spațiul Schengen, acesta este subiectul despre care a vorbit, joi seară, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Potrivit spuselor sale, în prezent, „meciul se joacă”, fiind „important să-l jucăm la toate nivelurile, iar componenta economică are o mare importanță”.

Ultimele afirmații ale ministrului Afacerilor Interne din Austria „au fost declarații de consum politic, pentru partidul lui”. Totuși, el a mulțumit de trei ori României pentru acțiunile întreprinse, precum desființarea clanurilor. El a zis că Austria nu are o problemă directă cu România, ci cu Comisia Europeană. În plus, nu a contestat cifrele de migrație.

„Sunt două aspecte: vizita în sine și problema Schengen. Vizita era absolut necesară, pentru că este de neconceput ca un nou ministru de Interne să nu contacteze imediat omologii după ce își preia funcția și am făcut asta imediat ce am preluat funcția. Am discutat cu toate statele membre UE, inclusiv cu comisarul Afacerile Interne.

Am acoperit toată paleta statelor membre ale UE. Era de neconceput să las deoparte ministrul austriac. Absența unui contact ar fi fost un mesaj prost din partea noastră”, a declarat el pentru Digi24.