Studiul anual KPMG pentru 2022 cu privire la consumul ilicit de țigări în UE, Marea Britanie, Norvegia, Elveția, Moldova și Ucraina, realizat la cererea Philip Morris International, relevă faptul că doar în Uniunea Europeană au fost consumate 35,8 miliarde de țigări ilicite, ceea ce a făcut ca guvernele să piardă venituri estimate de 11,3 miliarde de euro, cu 8,5% mai mult decât în 2021.

În ciuda creșterii totale a consumului ilicit, studiul KPMG notează că majoritatea țărilor membre UE – 21 din 27 de țări – au înregistrat o cotă stabilă sau în scădere a consumului de țigări ilicite în 2022. Cu excepția Franței, consumul ilicit total în restul piețelor care au făcut obiectul studiului s-a diminuat cu 7,5%, în mare parte datorită scăderilor din Grecia, Olanda, Portugalia și România.

Consumul ilicit de țigări a atins un nivel minim istoric în Polonia și România

În Polonia și România, conform datelor publicate în studiul KPMG, consumul ilicit de țigări a atins un nivel minim istoric. Astfel, în România, consumul ilicit de țigări a scăzut în 2022 și a atins o medie anuală de 6,4%.

„Ne bucurăm că suntem un exemplu pozitiv la nivel european în ceea ce privește scăderea comerțului ilicit de țigări. România este între primele patru țări cu cele mai mari scăderi ale nivelului de consum ilicit din UE, cu o medie anuală de 6,4% în 2022. Suntem prezenți în România de 30 de ani, iar în cele trei decenii de când Philip Morris International se află pe piaţa locală au fost investiți aici peste 1 miliard de dolari. Intenţia noastră este să continuăm să investim și să ne desfășurăm activitatea în mod responsabil și sustenabil, iar combaterea traficului ilicit de țigări este o problemă care ne preocupă în mod constant. Philip Morris România va continua să susțină autoritățile statului în combaterea comerțului ilicit cu țigări și alte produse din tutun.”– Mircea Scăunașu, Director General, Philip Morris România.

În ciuda scăderii istorice a consumului ilicit de țigări, în 2022, statul român a pierdut 259 milioane de euro la bugetul de stat din cauza țigărilor ilicite (1,8 miliarde de țigări ilicite consumate).

„Nivelul minim istoric al pieței negre de țigarete pe care România l-a înregistrat anul trecut se datorează efortului susținut al autorităților de control și unei politici publice fiscale predictibile, de creștere moderată a accizelor. Să nu uităm că România este statul european cu cele mai scumpe țigări, raportat la puterea de cumpărare. În aceste condiții, nivelul minim istoric al pieței negre arată și o foarte bună securizare a frontierelor, un pas esențial în aderarea României la Schengen. La ce poate duce o politică de creștere agresivă a accizelor putem vedea în cazul Franței, care, deși este un stat semnatar al Acordului Schengen, s-a confruntat anul trecut cu un nivel-record al traficului ilicit de țigarete, care a ajuns la 39%. Autoritățile de la București ar putea să le dea lecții celor de la Paris în această privință.” – Dragoş Bucurenci, Director External Affairs, Philip Morris România.

Creșterea pieței ilegale din UE a fost determinată parțial de creșterea consumului de țigări contrafăcute, care a atins cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Cea mai mare parte a țigărilor contrafăcute (61,5%) au fost consumate în Franța.

„Unele țări nu sunt dispuse să adopte inovația și să pună la dispoziția fumătorilor adulți, care altfel ar continua să fumeze, alternative mai bune și continuă să se bazeze pe politici care au contribuit la starea actuală a comerțului ilicit. Costul ignorării impactului negativ pe care îl are consumul de țigări ilicite asupra fumătorilor adulți, precum și asupra sănătății publice, este prea mare pentru a fi ignorat„, a declarat Gregoire Verdeaux, Senior Vice President External Affairs, Philip Morris International. „A devenit cu adevărat o problemă „made in the EU”, deoarece țigările contrafăcute sunt fabricate, distribuite, vândute și consumate în țările din UE, iar în acest fel sunt subminate eforturile de reducere și eliminare a fumatului și obiectivele de sănătate publică în ansamblu.”

Producția și distribuția de țigări contrafăcute în interiorul granițelor UE este în creștere

Potrivit interviurilor cu autoritățile de aplicare a legii incluse în raportul KPMG, producția și distribuția de țigări contrafăcute în interiorul granițelor UE este în creștere. Organizațiile infracționale își concentrează activitățile și vizează statele membre ale UE cu cele mai mari taxe și prețuri, ceea ce duce la profituri mai mari.

„Raportul KPMG arată în mod clar cum creșterea pieței ilegale de țigări reprezintă o amenințare existențială la adresa sustenabilității și transformării industriei în Europa. Se observă că problema țigărilor ilicite în UE este concentrată în câteva țări, în care guvernele nu au adoptat politici inovatoare pentru a descuraja în mod eficient milioane de persoane să continue să fumeze”, a adăugat Verdeaux. „Politicile tradiționale de control al tutunului sunt pur și simplu insuficiente. Politicile fiscale agresive, abordările prohibiționiste și lipsa de descurajare în țări precum Franța și Belgia nu fac decât să aducă beneficii infractorilor și să-i împingă pe fumătorii adulți spre piața neagră.”

Țări precum Belgia, Danemarca, Franța și Germania înregistrează o creștere a capturilor de țigări și a raidurilor asupra operațiunilor de producție clandestină.

„Elaborarea eficientă a politicilor, calendarele fiscale, sancțiunile descurajatoare și aplicarea eficientă a legii permit mai multor state membre ale UE să înregistreze o scădere a consumului de țigări ilicite”, a declarat Massimo Andolina, President Europe Region, Philip Morris International. „În alte țări este regretabil că asistăm la trecerea pieței legale către una condusă de rețele infracționale, care atestă eșecul unor creșteri disproporționate de taxe în cadrul unor politici care nu au în vedere principiul diferențierii riscurilor. Raportul KPMG ar trebui să servească drept semnal de alarmă pentru autoritățile de reglementare și factorii de decizie politică din UE pentru a lua în considerare faptul că milioane de consumatori se bazează pe piața neagră pentru a continua să fumeze.”

Moldova și Ucraina au fost incluse pentru prima dată în raportul KPMG

Concluziile raportului din 2022 au plasat Ucraina pe locul al doilea în Europa în ceea ce privește consumul ilicit de țigări, cu 7,4 miliarde de țigări ilicite. Ucraina se plasează astfel după Franța, cu 16,9 miliarde de țigări ilicite. Din 2018, ponderea țigărilor ilicite în Ucraina a avut o tendință crescătoare, astfel, în 2022, una din cinci țigări consumate provine de pe piața ilegală. A treia cea mai mare piaţă pentru ţigările ilicite din Europa este Marea Britanie, în creștere cu 5,9 miliarde din 2020.

„În aceste vremuri dificile din punct de vedere economic, în care inflația pune o presiune suplimentară asupra puterii de cumpărare a consumatorilor, avem nevoie de o aplicare robustă a legii, de abordări complexe de reglementare și de politici de perspectivă care pot contribui la îmbunătățirea vieții a milioane de adulți care continuă să fumeze”, a remarcat Verdeaux. „Aceasta include și adoptarea unor politici diferențiate privind alternativele la țigări, inclusiv accesul la informații despre alternative mai bune și produse fără fum care să fie disponibile și accesibile tuturor. Nimeni nu ar trebui să fie lăsat în urmă.”

O prezentare detaliată a rezultatelor și a metodologiei din raportul KPMG este disponibilă aici.

Pentru mai multe informații despre eforturile PMI de prevenire a comerțului ilicit, vizitați PMI.com.