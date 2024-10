Marcel Ciolacu a subliniat că este foarte important să se abordeze curajos una dintre marile provocări existente la nivel european și mondial. Se consideră că acest proiect va ajuta la structurarea și dezvoltarea competențelor în concepția și fabricația componentelor și sistemelor microelectronice.

Premierul a precizat că este esențial, deoarece astfel se va dezvolta un lanț valoric național și coerent în acest domeniu crucial pentru viitorul oricărei economii avansate.

Marcel Ciolacu a adăugat că, având în vedere contribuția industriei auto de aproximativ 13% la PIB și importanța sa pentru economia națională, aceste proiecte care îmbină microelectronica cu industria auto pot genera efecte economice semnificative.

”Acestea susţin dezvoltarea ecosistemului de semiconductori din România cu două elemente esenţiale. Resursa umană şi competenţele necesare de dezvoltări. Am citit cu atenţie şi am văzut ce listă incredibilă de inovaţii tehnologice aduc aceste proiecte şi am ales exemple din fiecare în parte. Laser pentru realitate augmentată pentru proiecţii pe display-ul automobilelor.

Un nou concept pentru viitorul sistem de frânare, totul prin mecanisme electronice avansate. Platformă electronică pentru conducere automatizată, dezvoltare de produse revoluţionare în domeniul radar digital, plus noi tehnologii cu chip-uri, procesoare şi algoritme”, a explicat șeful Executivului.