Bogdan Ivan: România, campioană la conectivitate, dar în urmă la competențe digitale

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, a declarat că, deși România se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește conectivitatea la internet, țara noastră este mult în urmă când vine vorba de competențele digitale și serviciile publice digitalizate.

Acesta a evidențiat un paradox: deși românii sunt activi pe rețele sociale și folosesc aplicații bancare, infrastructura digitală oferită de stat nu le permite să-și manifeste pe deplin abilitățile digitale.

Conectivitatea la internet în România este un punct forte, însă serviciile publice digitale și competențele utilizatorilor sunt puncte slabe, a subliniat ministrul Ivan.

„La conectivitate și la comunicații și la Internet suntem pe primul loc în Europa, în schimb la servicii digitale și la accesibilitate și la competențe digitale ne batem pe ultimele locuri la nivelul UE. E un paradox foarte mare. Oamenii nu au cum să își manifeste aptitudinile digitale în momentul în care tu, stat, nu le oferi opțiuni de a folosi niște aplicații intuitive și simple”, a precizat Bogdan Ivan, subliniind că problema stă la stat, nu la cetățeni.

Statistici recente arată că românii sunt prezenți masiv pe rețelele de socializare și folosesc aplicații mobile bancare, ceea ce arată că populația este deja conectată la tehnologiile moderne.

Conectivitatea la internet – un pilon solid

De asemenea, Radu-Dumitru Antohi, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, a afirmat că aproximativ 95% dintre localitățile din România beneficiază de internet de mare viteză, un procent impresionant comparativ cu media europeană. Acest lucru demonstrează că România dispune de infrastructura necesară pentru a avansa în direcția digitalizării.

Pe lângă conectivitate, România are și o forță de muncă foarte bine pregătită în domeniul IT. Cu aproximativ 40.000 de studenți și 10.000 de absolvenți în IT în 2021, România se află pe primul loc în Europa și pe locul șase la nivel mondial în ceea ce privește numărul de specialiști în tehnologie certificați la mia de locuitori.

Cu toate acestea, Radu-Dumitru Antohi a subliniat că există un decalaj semnificativ între specialiștii IT bine pregătiți și restul populației, care nu utilizează la fel de bine tehnologiile moderne.

De asemenea, există diferențe notabile între competențele digitale ale angajaților din sectorul privat și cei din companiile de stat sau din administrația publică locală. Această discrepanță trebuie abordată pentru a reduce inegalitățile și pentru a permite întregii societăți să beneficieze de avantajele digitalizării.