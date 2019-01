România are o nouă pârtie de schi! Ce probleme au întâmpinat la inaugurare

Lucrările ar fi trebuit finalizate în 2012, însă proiectul a fost oprit din cauza lipsei resurselor financiare, însă au fost reluate în septembrie 2016.

Pârtia de schi de la Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, a fost inaugurată sâmbătă, în prezenţa ministrului Turismului, Bogdan Trif, care a semnat cu această ocazie omologarea celor aproape 3 kilometri de pârtie din Masivul Rarău.

Este cea mai lungă pârtie de schi din nordul ţării, dar nu toţi turiştii au reuşit să schieze, deoarece telegondola nu a funcţionat aproximativ două ore.

Autorităţile au dat vina pe temperaturile foarte scăzute şi pe faptul că instalaţia nu a fost folosită mai bine de cinci ani.

„Am reuşit (sâmbătă, 5 ianuarie, n.r.) să finalizăm una dintre cele mai importante investiţii pentru turismul din Bucovina şi chiar din România. Îmi doresc ca turiştii să profite la maximum de acest proiect pentru că orice facem noi, ca autorităţi, este pentru oameni! Ministerul Turismului a finanţat acest proiect, iar autorităţile locale au avut responsabilitatea de a-l implementa. În acelaşi timp, rog autorităţile locale să înţeleagă faptul că treaba lor nu e nici pe departe terminată. Turiştii au nevoie ca toate aceste investiţii să funcţioneze fără sincope, să fie întreţinute si dezvoltate permanent Am fost aici şi în urmă cu câteva luni pentru a mă asigura că atunci când va ninge se va putea schia pe pârtia de la Câmpulung Moldovenesc. I-am atras atenţia primarului că drumul de acces nu era asfaltat şi i-am cerut să rezolve această problemă. M-am bucurat să observ că m-a ascultat şi am venit astăzi până aici pe un drum refăcut şi accesibil pentru oricine. Misiunea mea nu se va încheia astăzi. Pe perioada mandatului meu, pârtia de schi de la Câmpulung Moldovenesc va fi sub observaţia mea atentă şi îmi doresc ca acolo unde mai sunt mici retuşuri de făcut, acestea să fie rezolvate imediat pentru că nu sunt indulgent când vine vorba despre siguranţa turistilor”, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif, într-un comunicat.

Pârtia de la Câmpulung Moldovenesc este una dintre cele mai importante investiţii în infrastructura din zonă. Din totalul investiţiei de 71.789.853 lei, ministerul a alocat 64.423.223 lei, adică peste 90% din totalul plăţilor necesare pentru acest prim tronson al pârtiei.

Lungimea pârtiei este de 2,8 km, cu o diferenţă de nivel de 455 de metri, cu o lăţime medie de 40 de metri şi cu o înclinare de 16,2%. Pârtia are nouă tunuri de zăpadă.

Pârtia beneficiază de instalaţie de zăpadă artificială şi tot ce înseamnă instalaţii adiacente, de la telegondolă cu o capacitate de 1.000 de persoane pe oră, la reţea de tensiune, parcare, anexe, reţea de alimentare cu apă, canalizare.