Pe data de 3 iunie 1960, a murit din cauza unui cancer mamar Ana Pauker, prima femeie vicepremier și ministru de Externe al României. Ana Pauker, născută Hanna Rabinsohn, a ocupat cea mai înaltă funcție politică deținută de o femeie în istoria României. În anul 1948 chiar a apărut pe coperta revistei „Time” cu eticheta „Cea mai puternică femeie in viață”.

A fost militantă comunistă ilegalistă, lideră a grupării „moscovite” a Partidului Comunist Român, vicepremier și ministru de externe al României între anii 1947-1952.

Totuși, în anul 1952, Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a înlăturat de la puterea statului pe Ana Pauker, Vasile Luca și Teohari Georgescu, fiind acuzați că fac parte dintr-un „grup antipartinic”.

„Totdeauna am simţit, atunci când era în preajma mea, că este ca un şarpe boa constrictor. Un boa care tocmai fusese hrănit, şi în consecinţă nu te putea mânca. Cel puţin pe moment. Greoaie şi fără graţie aşa cum părea să fie, avea tot ce este mai respingător şi tot oribil de fascinant la un şarpe. Mi-o puteam uşor imagina denunţându-şi soţul, care în consecinţă a fost împuşcat. La ea am văzut aceea sclipire rece şi dezumanizată prin intermediul căreia a ajuns în poziţia pe care o ocupa”, scria Principesa României despre Ana Pauker în „I live again”.