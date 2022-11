Premierul Nicolae Ciucă a venit cu o veste importantă. Guvernul va da undă verde memorandumului pentru înființarea Oficiului de Știință și Tehnologie pe teritoriul SUA, în Silicon Valley. Anunțul a fost făcut de primul-ministru chiar la începutul ședinței.

„Avem două memorandumuri care sunt propuse de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Este vorba despre un memorandum prin care asigurăm înființarea Comitetului Român pentru Inteligență Artificială. Este un domeniu despre care am discutat și am încercat să facem tot ceea ce ne stă în putință să putem să ne aliniem la celelalte state din Uniunea Europeană”, a spus Nicolae Ciucă.

52 de milioane de euro pentru crearea hub-ului pentru inteligență artificială

El a explicat că sunt deja asigurate 52 de milioane de euro pentru crearea hub-ului pentru inteligență artificială.

„Ca atare, trebuie să facem în așa fel încât să folosim inteligența cercetătorilor noștri și a celor care sunt preocupați și își desfășoară activitatea în domeniul cercetării și inovării, atât în țară, cât și peste hotare, să poată să se angreneze în acest hub la nivel național”, a precizat premierul.

Nicolae Ciucă a făcut referire și la cel de-al doilea memorandum, care urmărește Oficiului de Știință și Tehnologie pe teritoriul SUA.

„Este clar că nu țintim altceva decât constituirea unui nucleu de inovare care să poată să funcționeze pe teritoriul Statelor Unite, în Silicon Valley. Nu este vorba doar de coordonarea și cooperarea cu SUA, cu acest hub al inovării din Silicon Valley, ci este vorba de cooperarea cu celelalte structuri similare din întreaga lume. În interiorul Parteneriatului strategic cu SUA venim cu o nouă componentă”, a încheiat Ciucă.

România are la Bruxelles un oficiu de ştiinţă şi tehnologie

Amintim că la sfârșitul lunii septembrie, ministrul Cercetării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, a declarat că se fac eforturi pentru deschiderea unui oficiu românesc pentru ştiinţă şi tehnologie (ROST) în Silicon Valley.Ne-am uitat la ce au făcut alte state şi ele nu doar au primit prin agenţii în ţară investitori, ci sunt state care şi-au creat un hub în Silicon Valley unde au pus câţiva oameni, poate să fie un hub foarte micuţ, dar abil şi au atras de acolo investiţii de mare valoare adăugată”, a spus acesta atunci.

Oficialul a amintit că România are la Bruxelles un oficiu de ştiinţă şi tehnologie, se numeşte ROST (Romanian Office for Science and Technology – n.r.). Minisrul a precizat că se lucrează intens să fie operaţionalizat și un al doilea punct al ROST în Silicon Valley.

„În noiembrie mă voi afla în Silicon Valley şi la Washington pentru a înainta şi cu acest plan”, a spus ministrul la acel moment.

Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 787 din 14 iulie 2005 cu scopul întăririi legăturilor de colaborare cu comunitatea ştiinţifică europeană.