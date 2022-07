Au bătut chiar acum palma! Klaus Iohannis a făcut anunțul: Am convenit să facem paşi decisivi în această direcţie

Klaus Iohannis a declarat, vineri, că vor fi realizați mai mulți pași decisivi în ceea ce privește interconectarea rețelelor de energie electrică din cele două țări. Președintele României a făcut acest anunț în cadrul unei declarații de presă comună cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

„În cadrul consultărilor noastre am abordat şi subiectul securităţii energetice a Republicii Moldova. După cum cunoaşteţi, Republica Moldova este deosebit de vulnerabilă în acest domeniu, iar populaţia resimte deja şocurile creşterilor masive ale preţurilor la gaze naturale şi energie electrică. Am trecut în revistă evoluţiile pe acest subiect şi opţiunile de sprijin în plan bilateral. În context, am discutat despre rolul foarte important şi potenţialul gazoductului Iaşi-Ungheni-Chişinău ca element esenţial în arhitectura de securitate energetică a Republicii Moldova. În acest cadru, pe lângă conectarea Republicii Moldova la reţeaua europeană de energie electrică, în martie, interconectarea reţelelor de energie electrică din România şi Republica Moldova are o relevanţă strategică evidentă şi am convenit să facem paşi decisivi în această direcţie”, a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni.

Subiectele care au fost atinse în cadrul discuțiilor

Președintele României mai spune că, în cadrul discuțiilor purtate cu omologul său moldovean, s-a discutat și despre modalitățile prin care efectele războiului ruso-ucrainean se pot simți cât mai puțin de către cetățenii moldoveni.

„Relaţia noastră apropiată este cu atât mai importantă în contextul regional deosebit de dificil, context generat de războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Aşadar, în discuţiile de astăzi, am abordat modalităţile în care efectele acestui război pot fi resimţite cât mai puţin de către cetăţenii Republicii Moldova”, a adăugat preşedintele.

Republica Moldova a primit statutul de candidat pentru aderarea la UE

Șeful statului a felicitat-o pe Maia Sandu pentru că Republica Moldova a primit statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.

„Este o reuşită istorică, pe deplin meritată, un adevărat moment de cotitură pentru viitorul Republicii Moldova. Este o reuşită pentru care şi România a luptat, pentru că şi pentru noi acest rezultat a fost un obiectiv strategic de politică externă”, a mai spus Klaus Iohannis.

De asemenea, Klaus Iohannis a mai declarat că România va continua să sprijine Republica Moldova prin toate metodele prin care poate, subliniind că drumul acestei țări către a deveni membru deplin al UE nu este deloc ușor.

„Parcurgerea acestor etape va conduce însă către consolidarea statului de drept şi către o societate modernă, prosperă şi întemeiată pe valorile democratice europene. Republica Moldova va trebui să îndeplinească într-un orizont de timp cât mai apropiat setul de obiective stabilite prin Opinia prezentată de Comisia Europeană. România va continua să vă fie alături în acest demers. Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova, creată în aprilie, la Berlin, şi lansată de către miniştrii de externe ai României, Germaniei şi Franţei, este un instrument care a reuşit mobilizarea cât mai eficientă a sprijinului european şi internaţional pentru Chişinău”, a evidenţiat Iohannis.

Klaus Iohannis a mai declarat că „România a sprijinit activ şi demersurile recente la nivel european de susţinere a economiei Republicii Moldova în actualul context”.

„Totodată, am salutat faptul că România se consolidează ca primul partener comercial al Republicii Moldova, fapt dovedit de creşterea consistentă a schimburilor comerciale”, a informat Klaus Iohannis.

România continuă să se implice

Tot vineri, președintele Klaus Iohannis a mai declarat că România va continua să se implice în acordarea și mobilizarea de asistență concretă în beneficiul Moldovei.

„Urmărim ca Republica Moldova să poată depăşi cât mai rapid crizele multiple cu care se confruntă şi să transpună în practică în mod eficient reformele ambiţioase asumate de autorităţile de la Chişinău. În ceea ce priveşte Acordul privind asistenţa financiară nerambursabilă de 100 de milioane de euro, mă bucur să constat că implementarea acestuia a fost deja demarată prin patru mari proiecte care vizează achiziţia de autobuze şcolare, investiţii în infrastructura de apă şi canalizare, în domeniul mass-media şi, respectiv, în dotarea laboratoarelor şcolare. Acestea sunt proiecte cu impact direct pentru cetăţenii Republicii Moldova”, a mai arătat Klaus Iohannis.