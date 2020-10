În România, compania face investiții valoroase și nu pare să aibă de gând să se oprească prea curând. Totul despre investițiile Carrefour, în articolul de față. Mult mai multe informații, însă, despre cele mai valoroase companii din România puteți citi în ”Top 300 companii”, ediția 2020, o lucrare realizată de echipa Capital, care acum se găsește la toate punctele de difuzare a presei din țară.

În România, Grupul Carrefour numără 341 de magazine dintre care 37 hipermarketuri ”Carrefour”, 262 supermarketuri (221 magazine ”Market” și 41 magazine ”Express Orange”), 42 magazine de proximitate ”Express”, 8 magazine de proximitate ”Contact”, și, bineînțeles, magazinul online pe www.carrefour.ro.

Investiția, pârghia forte a Carrefour

Când vine vorba despre produse alimentare, 2020 a început bizar, cu asaltul asupra magazinelor de frica unei crize alimentare pandemice… ”Din rolul de furnizor de servicii de primă necesitate și de actor major în ecosistemul de business din care face parte, Carrefour a investit în soluții țintite pentru a evita o posibilă criză alimentară și, în același timp, a avut în vedere implementarea strategiei de dezvoltare asumată la începutul anului”, ne-au spus cei de la Carrefour. Astfel, Carrefour a acționat în punctele impactate cel mai profund de pandemie, dar și în cele strategice: adaptarea la noile norme de siguranță, modul de lucru, protejarea puterii de cumpărare a consumatorului, consolidarea programelor naționale de susținere a producătorilor locali, întărirea modelului de business omnicanal, dezvoltarea rețelei și a serviciilor de e-commerce. Bun înțeles, investițiile continua. ”În 2020 continuăm să extindem rețeaua de magazine și să investim în tehnologie, ca parte din procesul de expansiune, prin deschiderea de noi hipermarketuri, supermarket (Carrefour Market), magazine de proximitate (Carrefour Express) și de tip discount (Supeco) și simplificarea sesiunilor de cumpărături. Avansăm în dezvoltarea rețelei de hipermarket-uri (40 până la finalul anului 2020), create pe conceptul de destinație unică de shopping complet, unde totul se află sub același acoperiș, în care clienții beneficiază de oferte atractive, de exclusivități, de consiliere (gastronomie, vinuri) și discount-uri”, ne-au declarant, în exclusivitate, reprezentanții companiei. ”Hipermarket-ul este un loc sigur și modern unde îți poți face cumpărăturile dar, cel mai important, înseamnă discount și va fi despre discount, poate mai mult decât oricând. Mai mult, cele mai bune oferte promoționale Carrefour sunt acum disponibile și în supermarket-urile noastre. Vrem să oferim clienților noștri o experiență de shopping prin care să ne așezăm la intersecția dintre nevoile de cumpărare ale consumatorilor și locul în care ei se află fizic. În acest scop, le punem la dispoziție o întreaga rețea de formate interconectate prin tehnologie ce ofera vizibilitate maximă asupra ofertelor, a prețurilor, a disponibilității produselor preferate, urmata de optiuni de cumparare si apoi de livrare”, mai spun cei de la Carrefour.

Supeco la atac

O atenție importantă în strategia de dezvoltare Carrefour o reprezintă magazinele discount, Supeco. Anul trecut, Supeco și-a dublat rețeaua, iar în 2020 (la 3 septembrie) a ajuns la 27 de magazine. ”Vorbim de un model unic de discount în piață care promovează ideea de super economie în fiecare zi incluzând, în același timp, branduri naționale de FMCG. Special la Supeco este și faptul că reinvestim în prețuri saving-ul pe care compania îl realizează cu acest format. Pentru Carrefour, Supeco reprezintă un model simplu, dar foarte eficient, un motor al dezvoltării pentru companie și pentru piață. În acest context, mai mult ca oricând, Supeco se potrivește nevoilor românilor care preferă cumpărături zilnice la prețuri mici, așadar, vom continua extinderea națională”, susțin reprezentanții companiei.

Covenience și Bonteria

”În 2019, Carrefour a început procesul de regândire a conceptului de convenience, un format important pe piața de proximitate. Când s-a deschis Carrefour Express Globalworth în București, am lansat un nou format de tip convenience: digital și prietenos cu consumatorii, cu un design modern, creat având în minte nevoile (de shopping și lifestyle) ale acestora. Acest tip de magazine Carrefour Express sunt create pentru a răspunde unui stil de viață care combină nevoia de siguranță în magazin cu dorința de a avea la îndemână opțiuni de alimentație sănătoasă, de proveniență locală, produse fresh de specialitate (restaurant, Food2Go, Cafea de specialitate, etc), produse marca proprie Carrefour sau gama BIO”, mai spun cei de la Carrefour. Dar noiule concept nu se opresc aici. Cel mai nou sosit se cheamă Bonteria… ”Pornind de la premiza că formatul de proximitate este un motor al inovației pentru noi, acum testăm o piață nouă, un segment specific, cu noul nostru concept de Bonteria Very & So din București. Brandul Very Natural & So Beautiful are o identitate proprie și o strategie de business personalizată, care urmărește tendințele actuale ale pieței românești și internaționale. Prin Very & So am creat, pentru clienții noștri, un univers special, în care găsesc produse atent curatoriate într-un spațiu animat de angajați Carrefour cu o pregătire suplimentară în prezentarea produselor de beauty și a gamelor unice disponibile în magazin”, mai aflăm de la reprezentanții Carrefour. Și încă ceva, iată cum ar define reprezentanții Carefour compania la care lucrează: ”Un brand full service al cărui obiectiv este să ajungă la cât mai mulți clienți cu produse de calitate la prețuri accesibile care să le facă viața mai bună și pe care sa le poată cumpăra oricum doresc: din rețeaua de magazine fizice sau prin soluțiile de e-commerce cu serviciile personalizate”. Corect și obiectiv!

