Adevărul despre Revoluția din 1989. Jurnalistul Radu Tudor a adus la lumină informații de o importanță majoră, acum câțiva ani. Potrivit lor, Revoluția din 1989 ar fi fost planificată cu mai mulți ani înainte de a se petrece.

Planurile care au dus la căderea şi uciderea lui Nicolae Ceaușescu ar fi fost orchestrate de Rusia. Aceste detalii au ieșit la iveală în timpul unui interviu acordat de vice-amiralul Ștefan Dinu, șeful Serviciului Secret al Armatei.

Potrivit lui, Direcția de Informații știa ce se petrece încă din anul 1985.

„Informații despre situația din România și nu numai, noi am avut cu multă vreme înainte, chiar din ’85 începând până în luna și în anul Revoluției, noi, Direcția de Informații, puțin am deviat de la stricta misiune de informație militară și am adus conducerii Ministerului și Marelui Stat Major și informații de natură politică și economică la cererea unor cadre și unor și unor conducători: comandanți, șefi de state majore din Ministerul Apărării pentru că erau lucruri care lipseau pe piața informațiilor din România”, a precizat vice-amiralul Ștefan Dinu.