Simona Halep a fost aproape să se retragă definitiv din tenis cu doar jumătate de an înainte de suspendarea sa în cazul de dopaj. După un meci în turul secund al competiției de Grand Slam de la Paris în mai 2022, în care a suferit un atac de panică în confruntarea cu Qinwen Zheng, Halep a făcut publice gândurile sale de retragere.

Această nu a fost prima dată când Simona Halep a considerat să își încheie cariera. Doi ani în urmă, după un eșec în fața Caroline Garcia în turul întâi la Doha, Qatar, Halep s-a gândit serios să renunțe la tenis, influențată de lipsa unor rezultate bune după o pauză de trei luni din cauza dublei rupturi musculare suferite la Roma.

Perioada de revenire a fost dificilă pentru Halep, cu succese notabile precum optimile de finală la US Open în 2021 și victoria la Melbourne Summer Set în 2022. Cu toate acestea, eșecurile consecutive împotriva lui Alize Cornet și Jelena Ostapenko în turneele majore au afectat-o psihologic.

Simona Halep a mărturisit că după eliminarea în fața lui Ostapenko la Roland Garros, mesajul său pentru cei apropiați a fost că nu mai poate continua și că a terminat cu tenisul.

Totuși, după o perioadă de gândire și cu sprijinul antrenorului Patrick Mouratoglou, Halep s-a redresat spectaculos.

„Ultimele 18 luni au fost foarte dure, din punct de vedere emoțional și fizic. După ce am pierdut în Doha, mesajul meu pentru apropiați a fost că nu mai pot să continui și că am terminat-o cu tenisul.

Dar, cumva, focul s-a reaprins și am început să simt din nou pasiune pentru tenis. Am decis să muncesc din greu și să fac schimbări semnificative. Sunt foarte mândră de mine însămi pentru tot ce am făcut în ultima perioadă.

Ce am făcut a fost posibil doar cu ajutorul lui Patrick și vreau să îi mulțumesc că este de partea mea”, scria Simona Halep pe Instagram, după eliminarea suferită la Roland Garros 2022.