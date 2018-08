Reprezentanţa Rolls-Royce din România deschide un spaţiu cultural-artistic, în showroom-ul din Bucureşti - Băneasa

"Am înfiinţat acest spaţiu dedicat artei, ca o formă de aniversare a angajamentului istoric al Rolls-Royce pentru artă, în multele sale forme. Pentru inaugurare, am ales o sculptură, având în vedere tradiţia mărcii şi spiritul ei. Mai exact, ne-am gândit la moştenirea lăsată de ‘The Spirit of Ecstasy’, emblematica scupltură, care a împodobit în mod graţios capota fiecărui Rolls-Royce din 1911 până în prezent. Atunci, sursa de inspiraţie a fost o poveste despre mister, fascinaţie şi o iubire interzisă, petrecută la începutul erei auto. Artistul şi sculptorul Charles Robinson Sykes a fost însărcinat să creeze o operă care să transmită spiritul Rolls-Royce, şi anume: viteză însoţită de linişte, absenţa vibraţiilor, captarea misterioasă a unei mari energii şi crearea un organism perfect, înzestrat cu o graţie superbă.", a declarat Michael Schmidt, Preşedinte al MHS Holding şi Schmidt Premium Cars.

Având în vedere această moştenire artistică şi lunga tradiţie de mari sculptori a României, Schmidt Premium Cars l-a invitat Ion Iancuţ, un sculptor şi pictor foarte apreciat, să expună două lucrări, în salonul Rolls-Royce, începând cu data de 28 august 2018 până la 31 martie 2019. O sculptură, "Fiul risipitor", şi o pictură, "Căutătorul de stea", vor fi expuse în salonul Rolls-Royce, situat în showroom-ul Automobile Bavaria din Băneasa.

Cu o vocaţie descoperită timpuriu, cultivată continuu de-a lungul anilor, Ion Iancuţ a construit un discurs inconfundabil în sculptura contemporană. Opţiunea sa pentru morfologii cu o deosebită sarcină imaginativă are raţiuni adânci, întemeiate pe aderenţa la cultura arhaică care îşi caută drum prin neîncetatele expierenţe ale actualităţii. Artistul plaseaza forma sculpturală (în general, elemetele demersului artistic, aparţinând regimului volumetric,

discursului pictural sau grafic) în punctul central al unei discuţii despre om, despre condiţia umană, în perspectivă existenţială şi filozofică. Cu numeroase expoziţii personale, începând cu anul 1974, până în prezent, Ion Iancuţ are o carieră impresionantă, participând la expoziţii de grup şi simpozioane de artă, din ţară şi străinătate, adunând multe premii, pe parcursul carierei sale impresionante.