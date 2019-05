Corina Ungureanu a susținut că, la Arad, la Campionatele de gimnastică pe aparate, ministrul Tineretului și Sportului, împreună cu o delegație de la PSD, ar fi venit doar la finalul concursului, dar pe pagina de Facebook a instituției apare că ministrul a asistat la toată competiția.

Ministrul Tineretului și Sportului a reacționat la acuzațiile aduse.

“Observ cu amărăciune că ia o foarte mare amploare un dialog pe care l-am purtat sâmbătă seară la Otopeni cu fosta gimnastă Corina Ungureanu.

Ca atare, mă simt nevoit să fac câteva precizări:

1. Dacă domnișoara Ungureanu dorește să avem un dialog calm și să ne spună ce nevoi are și cum am putea să o sprijinim mai mult, are ușa oricând deschisă la noi, iar eu personal o aștept cu drag pentru a o asculta. Inclusiv pentru a-mi cere scuze pentru dialogul de la aeroport, ca bărbat poate nu am folosit cea mai elegantă remarcă.

2. În privința reproșului că nu am asistat la toată finala de sâmbătă, da, așa este, pentru că nu am avut cum. În cele câteva ore petrecute la Arad am fost și la campionatele de atletism, i-am vizitat și pe micii boxeri, am fost și la stadionul Lipova, și la bazinul Delfinul, m-am întâlnit și cu conducerea DJTS. În scurtul timp avut la dispoziție, am încercat să mă împart în cât mai multe locuri pentru a avea dialog cu cât mai multă lume.

3. Gimnastica este un sport pe care îl sprijinim cât putem. Chiar am mărit în acest an bugetul gimnasticii românești, creșterea fiind substanțială. Finanțăm inclusiv clubul unde domnișoara Ungureanu își desfășoară activitatea, și ea știe foarte bine acest lucru.

4. Chiar luni voi solicita directorului de la clubul unde antrenează domnișoara Ungureanu, să ne prezinte situația reală și să găsim soluții pentru a remedia problemele semnalate de ea.

În cele 6 luni de mandat am vizitat zeci de baze sportive și am dialogat cu sute de sportivi, antrenori și oameni din sport, încercând în permanență să rezolv cât mai multe dintre problemele semnalate și să fiu cât mai aproape de nevoile sportivilor, situație în care, repet, mă mâhnesc asemenea dispute create artificial și care nu pun într-o lumină corectă activitatea noastră de la Ministerul Tineretului și Sportului.“, arată edupedu.ro