Update: Angajații de la Mioveni nu vor fi afectați de noile decizii.

”În toate discuțiile pe care le-am avut cu managementul companiei din România nu am tras nicio concluzie prin care să existe vreo decizie a managementului companiei din România privitor la restrângerea unor activități sau la intenția de a face concedieri. Sigur, totul depinde de piață, de comenzile existente, dar în România grupul Renault are o activitate extrem de profitabilă, benefică și e o activitate care, din punctul nostru de vedere, trebuie să continue. Convingerea mea e că problemele care au existat nu sunt provocate de activitatea din România, pentru că activitatea din România este o activitate extrem de profitabilă, o activitate bine organizată care avantajează grupul Renault în ansambul său”, a declarat premierul Ludovic Orban.

”Practic, grupul Renault are atât partea de proiectare, peste 200 de ingineri, are partea de testare, de verificare, care este unică și funcționează în România, la Titu, și are partea de producție, care funcționează la Mioveni”, a adăugat Orban.

Știre inițială

Renault dorește concedierea a 15.000 de angajaţi, în următoarea perioadă. Potrivit AFP, 4.600 vor fi disponibilizaţi de la uzinele din Franţa, iar restul de peste 10.000 de la fabricile din străinătate, inclusiv de la uzina Dacia de la Mioveni.

Concedierile fac parte dintr-ul plan al celor de la Renault de a face economii de două miliarde de euro în trei ani. Proiectul, care trebuia făcut public vineri dimineața, a fost dezvăluit cu o seară mai devreme de asociaţiile sindicale şi, potrivit planurilor conducerii, se intenționează reducerea forței de muncă „fără concedieri seci”, ci prin plecări voluntare, măsuri de mobilitate internă sau recalificare.

Constructorul auto francez Renault a anunţat joi că pierderile înregistrate de partenerul său japonez Nissan îi vor afecta semnificativ propriile sale rezultate financiare pe primul trimestru, o nouă dovadă a dificultăţilor cu care se confruntă alianţa dintre cei doi producători auto, transmite Reuters.

Compania Renault avea la sfârşitul anului 2018 aproximativ 180.000 de angajaţi, în 37 de ţări, între care şi România. 47.711 angajaţi sunt în Franţa, în timp ce Uzina Dacia, de la Mioveni, are aproximativ 13.500 de lucrători.

Platforma industrială de la Mioveni găzduiește cea mai mare Uzină Vehicule a Grupului Renault, cea mai complexă uzină mecanică – Uzina Mecanica și Șasiuri și cea mai mare platformă logistică a Alianței Renault-Nissan – Alliance International Logistic Network.

Uzina Vehicule funcţionează în prezent la o cadenţă de fabricaţie de 1.392 de vehicule pe zi, adică un vehicul iese de pe banda de montaj la fiecare 54 de secunde. Tot în Uzina Vehicule sunt fabricate piese pentru celelalte uzine din cadrul Grupului Renault care se ocupă cu asamblarea modelelor Logan, Sandero și Duster, dar care nu au în componența lor un departament propriu de presaj, caroserie, vopsitorie : Brazilia, Maroc, Algeria, Rusia, Columbia, Argentina, Franţa, India și Africa de Sud. Din producția totală de mașini a uzinei de la Mioveni, un procent de peste 90% este destinat exportului.