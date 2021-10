Reducerea deficitului de încasare la TVA, obiectiv asumat prin PNRR! Noi informații privind implementarea SAF-T

Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), aprobat recent de Comisia Europeana, prevede, dincolo de directiile asumate pentru absorbtia celor 29 de miliarde de euro, si un set de reforme fiscale de implementat pana la finalul anului 2026. Vlad Boeriu, Partener Coordonator Servicii Fiscale si Juridice, Deloitte Romania, explica care sunt principalele masuri fiscale prevazute in PNRR. Printre acestea se numara uniformizarea legislatiei in ceea ce priveste taxare veniturilor, respectiv eliminarea graduala a stimulentelor acordate in anumite domenii.