Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a intervenit în scandalul adeverințelor eliberate de firmele de arhivare. Într-o declarație exclusivă pentru Realitatea PLUS, Baciu a făcut un apel către aceste companii pentru a respecta tarifele reglementate, subliniind că mulți pensionari nu își permit costurile actuale.

El a evidențiat faptul că la Casa de Pensii au fost primite numeroase reclamații pe această temă, semnalând nemulțumirea și dificultățile întâmpinate de pensionari în obținerea acestor documente esențiale.

„Am primit aceste reclamații, să știți că am primit sesizări că nici actualii angajatori care își desfășoară activitatea refuză să elibereze documentele pentru foștii salariați. Am văzut și eu cifre care nu sunt în regulă, am spus de fiecare dată.

E și o anchetă a Consiliului Concurenței, s-a făcut o sesizare de la Ministerul Muncii. Noi sperăm că ei să fie rezonabili și să aplice tarifele corecte pentru eliberarea acestor adeverințe. Pensionarii sunt vulnerabili și nu își permit să plătească sume exorbitante pentru aceste adeverințe”, a spus Daniel Baciu, la Realitatea PLUS.