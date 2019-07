Vicepreşedintele ALDE Marian Cucşa a avut o reacţie după decizia Curţii Constituţionale privind amnistia şi graţierea. El îi acuză pe reprezentanţii PNL şi USR că încearcă o manipulare gravă, cu ţintă pe CCR.

„Mă uit la reacțiile reprezentanților PNL și USR din ultimele ore după decizia CCR de astăzi. Sunt uluit! Prima dată mă gândisem la populism, dar nu, nu e doar populism. Oamenii aștia încearcă o manipulare gravă, cu țintă pe CCR. Sper doar că i-a luat gura pe dinainte și nu cred nici ei ce zic. Cum poți să susții după o decizie luată cu unanimitate de CCR (unanimitate, adică de toți judecătorii constituționali prezenți la ședință, inclusiv de Livia Stanciu, numită de Klaus Iohannis) cum să mai creadă cineva că CCR e politizată? ”, a scris liderul ALDE pe Facebook.

Marian Cucşa îl critică dur pe preşedintele Klaus Iohannis, care a mers până la capăt cu referendumul său, în ciuda tuturor explicaţiilor şi avertismentelor.

„Chiar vreți să ne faceți să credem că în țara asta doar Iohannis are dreptate? Același personaj care dă cu paltonul de limuzină de nervi că nu este servit? Același care e spectator la Consiliile UE? Cel care stă în vacanțe luxoase pe banii noștri? Același personaj care blochează Valea Oltului ca să meargă la doamna Carmen acasă? Cel care încalcă Constituția dimineața, la prânz și seara? […] Iohannis nu are niciun fel de scuză pentru decizia de azi! A fost avertizat cu privire la întrebări. ALDE a spus încă dinainte de referendum, dar și după că prima întrebare nu poate fi transpusă în Constituție. Nu am reușit să îl întoarcem pe Iohannis din drumul său electoral. Au fost analiști și chiar susținători care i-au spus că nu e bine ceea ce face. Iohannis a mers mai departe, ignorând totul. ”, mai spune Marian Cucşa.

Vicepreşedintele ALDE încheie întrebându-se retoric dacă preşedintele Iohannis va da înapoi statului român zecile de milioane de euro cheltuite pentru un referendum inutil.

„Interesele politice ale președintelui au prevalat oricăror principii de constituționalitate. Pentru că a manipulat poporul cu bună știință pentru a obține avantaje electorale, pentru că a demonstrat că este un adevărat pericol pentru democrație, capabil să sacrifice orice pentru a mai obține un nou mandat, Klaus Iohannis ar trebui să demisioneze!

P.S. Ce se întâmplă cu zecile de milioane de euro folosite pentru un referendum realizat doar pentru propriile interese ale președintelui Iohannis? Va da președintele înapoi din meditații banii cheltuiți?”

