După ce ANPC a acuzat Blue Air că și-ar pregăti ieșirea de pe piață și că pasagerii păgubiți ar risca nu își mai recupereze banii, Cristian Rada, acționar principal și CEO Blue Air, a infirmat această variantă.

Într-un interviu acordat Știrile PRO TV, Cristian Rada a vorbit despre amenda dată de Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, și anume două milioane de euro, în urma controlului inspectorilor, dar și despre pașii pe care urmează să îi facă în continuare.

În perioada la care se referă controlul ANPC, adică 1 aprilie 2021 – 30 aprilie 2022, au fost 178.000 de pasageri care au avut de suferit de pe urma anulării curselor. Dintre aceștia, în acest moment mai sunt doar 58.200 de solicitări care sunt analizate pentru a fi rezolvate. Din totalul pasagerilor transportați în toată această perioadă, doar 2,79% mai au încă solicitări de rambursare nesoluționate.

Care sunt probleme cu care vă confruntați, care au atras, iată, cea mai mare amendă din partea ANPC?

În primul rând, problemele cu care se confruntă Blue Air sunt probleme ale industriei. Nu sunt probleme doar la Blue Air și cu siguranță venim după doi sau aproape trei ani din cea mai dificilă perioadă a pieței mondiale. Trebuie să înțelegem cu toții că în mod normal, toate, atât legile, cât și reglementările pe care trebuie să le aspecte orice operator aerian vin într-o situație de normalitate. Nicio lege nu este făcută pentru o situație de pandemie, nicio lege sau o directivă europeană nu este făcută pentru o situație de război. Toate sunt făcute pentru o situație normală. Și aici aș vrea să ne referim în detaliu la ce înseamnă această anulare sau refuzul de îmbarcare a unui pasager.

După cum știți, tot pe legislația europeană, companiile ariene au dreptul să facă ceea ce se numește o supravânzare a locurilor. Și atunci, într-un număr limitat de câteva locuri pentru fiecare zbor, 2, 3, 5, 7 locuri, acei pasageri care nu reușesc să călătorească sunt protejați de această legislație care spune că trebuie să rambursez pasagerului în timp de 10 zile.

Problemele reale cu care se confruntă Blue Air

Haideți să vorbim puțin despre procesul ăsta de rambursare care pare să fie și este în realitate procesul cel mai important. Cel mai important, noi am primit, practic, în timpul pandemiei sute de mii de cereri. Sunt companii care au primit milioane de cereri de rambursare. Nicio societate, nicio nicio companie nu este pregătită să funcționeze cu suficient staff care să poată să proceseze aceste rambursări. O rambursare medie durează între 2 ore și jumătate și 3 ore pentru validare. Nu există un singur Ionescu sau Popescu în România. Sunt sute mii de Ionescu și Popescu. Nu orice pasager care face o cerere este și eligibil pentru rambursare. Eu trebuie din nou să verific biletul respectiv. A fost sau nu a fost călătorit. Ne-am confruntat cu situații în care pasagerii au cerut din greșeală sau nu banii pe bilete călătorite. La fel, sunt situații în care vindem pasagerilor prin intermediul altor tur-operatori sau agenții online și alte tipuri de integratori. Noi nici nu cunoaștem pasagerul final, noi intracționăm doar cu platforma. În acel moment pasagerul vine și face cerere către platformă și către noi direct și trebuie să verificăm dacă n-a fost deja rambursat de către online travel agencies-ul respectiv. Toate chestiile astea cer foarte, foarte mult timp.

Totodată, important de menționat, cel puțin în cazul Blue Air, noi suntem astăzi sub ajutorul de stat primit în baza derogării de la prevederile Comisiei Europene articul 107, alineatul 2, litera B, care ne-a îndreptățit să primim un ajutor sub formă unei scrisori de garanție garantate integral și odată cu acest ajutor de stat au venit și niște clauze foarte precise despre cum urmează să se guverneze această societate pe timpul ajutorului de stat. Există niște prevederi foarte clare în ordonanță 139 care a aprobat acest ajutor și transformată mai târziu în lege, în care se spune că noi trebuie să scădem activitatea, trebuie să facem reduceri de personal, ni se interzic alte angajări. Or, în condițiile în care eu vin de la o flotă de 25-30 de avioane către 13, cum pot să justific angajarea a 1.000 de oameni, spre exemplu, care să-mi trateze toate aceste solicitări într-o secundă. Este practic imposibil. Și atunci ideea este că înțelegem dorința și necesitatea și să acceptăm sută la sută faptul că toți pasagerii Blue Air vor fi rambursați fără nicio excepție. Dar procesul de rambursare este un proces laborios și trebuie foarte bine verificat.

Care este situația anulării zborurilor Blue Air? Pentru că vorbim în ultima vreme de anularea foarte multor zboruri, nu doar la Blue Air, ci în cazul tuturor companiilor aeriene.

Cel puțin pentru perioada de vacanțe care acum sunt cele mai importante pentru noi, pot să vă confirm faptul că Blue Air nu a anulat niciun zbor. Și cu excepția situațiilor în care autoritățile anumitor state interzic efectiv zborul în statele respective și ne-am confruntat cu greva din Italia de acum câteva zile sau mai putem vorbi de exemplul de la Londra de acum două zile în care efectiv aeroportul a fost închis timp de trei ore pe motivul faptului că pista s-a supra-încălzit, așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Angliei.

Pentru prima dată au fost 36 de grade la Luton și la nivelul pistei erau peste 60 de grade. Pista a fost închisă. Alte companii au ales să anuleze. Blue Air a făcut acele toate zboruri pe care le-au avut, cu întârziere. Deci important e să spunem că noi facem toate eforturile ca pasagerii noștri să nu simtă aceste lucruri care sunt practic în afara controlului nostru și cu siguranță și de acum încolo, pe toți pasagerii care au bilete cu noi, cei aproape 700.000 de oameni care urmează să călătorească în aceste vacanțe cu noi, îi asigurăm pe această cale că vor fi deserviți.

Explicațiile Blue Air față de nemulțumirile pasagerilor

Cum se explică atunci amenda record pe care a primit-o Blue Air din partea ANPC?

Amenda record primită de Blue Air din partea ANPC pe mine m-a mirat un pic. În condițiile în care cel mai important lucru acum este să avem grijă de pasagerii noștri și să-i servim cât putem mai bine, să îi confortăm de faptul că într-un moment în care este situația este extrem de tulbure în aviația mondială, Blue Air își servește pasagerii.

Ne trezim cu … nu numai amenda, dar și modul de comunicare pe care l-a făcut ANPC-ul l-am găsit cel puțin ciudat, având în vedere faptul că noi nu am anulat niciun zbor în această perioadă – și menționez încă o dată – am auzit și am văzut și eu în presă mențiuni privind dorința sau planul Blue Air de a se retrage din piața românească de ceva vreme. Întâmplarea face că eu sunt și proprietarul companiei și cel puțin de când sunt eu aici, din 2013, Bue Air nu a avut niciodată intenția să retragă.

Și în continuare, Blue Air nu se va retrage din România, va continua să se extindă în România, va continua să servească pasagerii și mărturie stau milioane de pasageri pe care i-am transportat până acuma și încrederea următorilor 700.000 de pasageri care continuă să călătorească cu noi.

Dar cum veți putea să vă extindeți câtă vreme sunteți sub prevederile ajutorului de stat?

Când vorbesc de extindere vorbim de faptul că prin lucruri interne făcute de noi în aceeași capacitate de zbor pe care o avem, putem să ne îmbunătățim, să ne creștem factorul de umplere. Venim de la un factor de umplere de 70-75 % și atingem în momentul de față la 85-90 %. Deci pentru noi asta este o creștere în cota de piață, menținând același număr de avioane.

Planul Blue Air după amenda primită de la ANPC

Cum ați răspuns acuzațiilor ANPC sau cum veți răspunde? Ce intenționați în momentul de față?

Cu siguranță vom răspunde pe cale legală. Noi am avut deja o comunicare în presa scrisă și online și, în general, în media am comunicat că vom apela la instanțele de judecată și cu siguranță ne vom apăra în fața a ceea ce considerăm că probabil este cel puțin discutabil.

S-a vorbit și de acuzații de dare de mită și lucruri de genul ăsta.

Eu nu pot să comentez vizavi de aceste acuzații. Lăsăm instanțele de judecată să hotărească acest lucru. Eu nu eram implicat, nu am fost prezent.

S-a stabilit sau ați stabilit un termen clar al depunerii unei acțiuni în instanță?

Cu siguranță, în termenul legal pentru a putea fi contestată. Pot să vă confirm că toate demersurile în paramentul juridic sunt făcute și mai devreme de 10 zile de la data comunicării, ele vor fi deja trimise către instanța de judecată.

Acuzațiile aduse de ANPC la adresa Blue Air

Asta în ceea ce privește amenda sau în ceea ce privește acuzațiile lansate de ANPC?

În ceea ce privește amenda. În ce privește acuzațiile lansate de ANPC, din nou, nu comentez acest lucru și la momentul potrivit, pentru că va exista un caz deschis și acolo probabil societate va avea o comunicare.

Din punctul dumneavoastră de vedere, procedura îndeplinită de ANPC a respectat toate regulile? Adică, ați fost notificați că sunteți verificați, care-s rezultatele, care-s măsurile și așa mai departe?

Mi-e greu să vă dau un răspuns acum, cât timp încă analizăm și nu am depus formal o cerere sau o chemare în judecată vizavi de acest lucru. Eu sunt de formare pilot și vreau să rămân în lucrurile exacte. Mie îmi plac foarte mult lucrurile exacte. Ar fi o speculație din partea mea acum să discut dacă s-au făcut sau nu s-au făcut anumite greșeli în procesul verbal. Cu siguranță, avem însă suficientă forță juridică și internă și externă, care lucrează la acest lucru pentru a restabili practic adevărul.

Într-un comunicat anterior despre care ați amintit, precizați că au existat solicitări de spăgi venite dinspre ANPC. A cerut cineva de la ANPC vreodată mită de la cineva de la Blue Air în toată această perioadă?

Din nou, nu o să comentez această aplicație, întrucât, repet, nu am fost de față. Deci nu pot să comentez.

Dar dovezi? Că așa se spune în comunicat.

Nu pot nici să confirm, nici să infirm.

Ar putea fi scos Blue Air de pe piață?

Păi sunteți CEO, totuși.

Sunt CEO și tocmai asta fac. Sunt executivul acestei societăți, mă ocup cu gestionarea problemelor societății și focusul meu de zi cu zi este să mă asigur că ci peste 700.000 de pasageri ai Blue Air care sunt în continuare clienții noștri vor avea un serviciu de calitate, în siguranță și, din nou, un lucru foarte important nu ne retragem din România, suntem aici și vom rămâne în România, suntem o companie românească și sută la sută toată lumea care a achiziționat un bilet sau îl va achiziționa de acum încolo va fi un bilet deservit.

Și chiar interesant ar fi și fac această invitație către dumneavoastră și către alți colegi din presă dacă doresc să vină la noi o zi și să vadă cum funcționează. Pentru că foarte multă lume interfațează cu companiile doar prin prisma însoțitorului de bord sau a agentului de check-in.

De multe ori să fac confuzii. Am văzut la televizor oameni influenți care fac confuzii foarte mari vizavi de ce înseamnă agent de check-in și cine îl angajează și ce face el în realitate. Sunt servicii care nu sunt ale noastre, le plătim și noi, la rândul nostru depindem de ele sută la sută.

Credeți că are cineva interesul să elimine Blue Air de pe piață?

Mi-ar plăcea să cred că nu. Dar chiar vă invit și ar fi foarte interesant să vadă publicul ce înseamnă un zbor, ca un zbor începe la 3 dimineața chiar dacă el este la ora 10 și se termină mult după ce toată lumea este acasă happy. Mai ales pentru toată munca asta pe care a depus-o toată lumea asta aici, în pandemie sunt niște condiții extrem de dificile, pentru că nimeni nu s-a mai confruntat cu așa ceva.

Mi se pare, cum să spun. Mi se pare, cel puțin, nu neapărat o nerecunoaștere a eforturilor, dar e foarte greu să accepți la un moment dat, în condițiile în care tu știi că faci tot ce depinde de tine și culmea, ținta principală să fie cel care n-a anulat și n-a stricat nicio vacanță a românilor, în condițiile în care momentul în care mi s-a pare foarte interesant că în momentul în care servisam un zbor întârziat din cauze de obiective, 1.000 și ceva de români fuseseră lăsați pe jos.