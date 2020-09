Conform site-ului NationalInterest, exercițiul Caucaz-2020 se desfășoară de luni, 21 septembrie, până sâmbătă, 26 septembrie sub conducerea Statului Major General Rus și are loc doar o lună după ce Moscova a organizat târgul de armament al Armatei-2020, cea mai mare expoziție anuală și demonstrație a echipamentului militar rus. Exercițiul din acest an va include și unități militare străine din Armenia, Belarus, China, Myanmar și Pakistan.

În plus, reprezentanți din Azerbaidjan, Indonezia, Iran, Kazahstan, Tadjikistan și Sri Lanka acționează ca observatori.

În prima zi, peste 1.500 de ofițeri și soldați, alături de sute de echipamente militare, inclusiv aviație tactică și drone, au participat la exerciții la testul Alagyaz din Armenia, unde au fost prezente unități militare rusești și armene sub comandantul grupului militar combinat Tigran Parvanyan.

„În cursul exerciţiilor Caucaz-2020, forţele armatei ruse vor acorda o atenţie deosebită luptei împotriva rachetelor de croazieră şi a dronelor, contramăsurilor radioelectronice împotriva unui inamic imaginar şi schimbării rapide a acţiunilor de luptă în medii diferite” (terestru, aerian, maritim)”, a precizat ministerul rus al Apărării. Într-un alt segment al exercițiilor, aproximativ șaizeci de avioane de transport militar Ilyushin Il-76 au fost redistribuite pe aerodromuri operaționale pentru a participa la exerciții.

Decizia de a include exerciții anti-rachetă și anti-drone s-a luat pe baza experienței acumulate în timpul diferitelor conflicte armate, inclusiv în timpul războiului din Siria. Un alt accent al exercițiilor De asemenea, ministerul a planificat ca la aceste exerciţii să se acorde atenţie creării unei situaţii complexe pentru utilizarea maximă a capacităţii armelor şi echipamentelor militare în orice moment al zilei, desfăşurării unor acţiuni de luptă la distanţă mare de forţele principale, efectuării unor raiduri în adâncul teritoriului unui presupus inamic, apărării de coastă.