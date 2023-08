Răsturnare totală de situație în cazul Prigojin! Noi informații ies la iveală despre decesul lui Evgheni Prigojin. Amintim că el este considerat decedat după ce avionul în care se afla s-a prăbușit în această săptămână.

Nu se știe concret cum s-a întâmplat acest incident aviatic, dar specialiștii au mai multe scenarii.

Acum, au apărut noi informații care spun că liderul Wagner a primit două vizite înainte de zbor. Ele au fost clasificate ca fiind suspecte.

Pe lângă aceste informații a apărut și un clip cu interiorul aeronavei înainte de prăbușire.

Potrivit agenției Nexta, avionul a fost scos la vânzare pentru 5 milioane de euro, iar cumpărătorii au venit să îl vadă în ziua prăbușirii.

Aceștia erau reprezentanți ai companiei aeriene Rusjet Airlines: Alexandra Yulina, președinte al consiliului de administrație, și Serghei Klokotov, director tehnic.

Cei doi au fost trecuți ca pasageri ai zborului, altfel nu aveau voie să urce la bord.

An exclusive video from the cabin of Prigozhin’s airplane has appeared online

It turned out that the airplane was put up for sale for 5 million euros and buyers came to watch it on the day of the crash. Telegram-channel VChK-OGPU publishes their identities.

They were… pic.twitter.com/vytKKjZn5o

— NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2023