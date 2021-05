Cu toate că Dan Barna spunea miercuri că a cerut informații despre notele de control referitoare la proiectele verificate în care a fost implicat, însă DLAF i-a scris că va primi răspuns „în termenul prevăzut de lege”, se pare că vicepremierul s-ar fi folosit de alte mijloace pentru a face rost de ele.

Reacția lui Barna l-a dat de gol

„Le-am primit din zona media”, a spus Barna miercuri, arătând că cel care coordonează DLAF a fost numit de Viorica Dăncilă.

Totuși, în presă nu au mai apărut detalii despre raportul DLAF, iar conform unor surse politice ale știripesurse.ro, Dan Barna ar fi apelat de fapt la conexiunile politice pe care le are pentru a afla ce informaţii a transmis DLAF la DNA despre el.

Barna ar fi fost ajutat de o numire făcută de Ghinea

Conform unor surse politice, Dan Barna ar fi făcut rost de raportul DLAF de la directorul general AM POCU (Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman), Daniel Popa, recent numit în funcţie de ministrul Cristian Ghinea.

Raportul DLAF a ajuns marţi la AM POCU, conform procedurii.

Vicepremierul ar fi avut acces ilegal la documente

Daniel Popa şi secretarul de stat Marius-Mihai Vasiliu i-ar fi dat în mod ilegal acces lui Dan Barna la documentele transmise de DLAF la DNA.

Întrebat, de asemenea, de ce nu primește informații direct de la DLAF, care este instituție în cadrul Guvernului din care face parte, ci le primește din media, Dan Barna a spus că a evitat să îl cunoască pe cel care coordonează DLAF, dar știe că a fost numit de fostul premier Viorica Dăncilă.

„Nu era foarte caraghios (să le primesc de la DLAF)? Exact asta mă întreb și eu. (…) Deși ar fi fost facil să îl chem la ordin, am evitat să fac aceasta tocmai pentru a evita orice fel de speculație că intervin în activitatea unei instituții care are un mandat să verifice și să trimită mai departe la DNA orice neclarități ar avea. Nici nu îl cunosc pe cel care coordonează în momentul de față DLAF. Știu că a fost numit de doamna Dăncilă, dar în rest am evitat orice fel de contact să nu fie niciun fel de suspiciune”, a transmis Dan Barna miercuri.

Inspectorii de la Departamentul de Luptă Anti-Fraudă arată că în cazul proiectului „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural” (POSDRU/135/5.2/S/125782 – cod SMIS 51031), având ca beneficiar S.C. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, firmă deținută de Dan Barna, verificările sunt în curs.