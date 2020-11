Rareș Bogdan, Liderul delegației României PPE în Parlamentul European a răspuns întrebărilor jurnalistului Bogdan Bolojan cu privire la o posibilă funcție în viitorul Guvern al României.

„Dacă totul decurge bine la alegerile parlamentare, ce șanse sunt să vă vedem în viitorul Guvern?“

„Eu sunt europarlamentar, sunt liderul delegației României din PPE, am o poziție extrem de importantă. În același timp sunt și prim-vicepreședinte al partidului și niciodată nu m-am dat înapoi de la orice poziție la care partidul, liderii partidului, președintele Iohannis, premierul m-au chemat la luptă într-o anumit zonă, nu am ezitat. Ce-o vrea bunul Dumnezeu.

Eu mă simt excelent la Bruxelles în calitate de europarlamentar, consider că cei 5 ani pe care i-aș ocupa aici m-ar ajuta mult ca experiență pentru cariera mea politică viitoare, deci nu insist să mă întorc în țară. Dar, în funcție de necesități, sunt disponibil pentru că țin prea mult la români și știu cât de important este să nu ratăm această șansă pentru România. Dacă ratăm următorii 5 ani, repet, România nu mai are nicio șansă să se ridice de jos și va rămâne într-o zonă gri, băltită, a unei zone a Europei. Sincer, din care nu am făcut niciodată parte. (…) Dar, repet, următorii ani sunt decisivi“, a afirmat Rareș Bogdan, potrivit știridiaspora.ro.

Atac dur la PSD

Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, și-a exprimat marți seară revolta cu privire la ieșirile publice ale reprezentanților PSD, pe tema închiderii piețelor.

”Siguranța și sănătatea cetățeanului – indiferent de consecințe și înainte de orice!

De câteva zile, culminând cu ziua de astăzi, observ cum caracatița pesediștilor pare că are din nou glas.

”Încearcă să exploateze mediatic-electoral un moment complicat”

După ce au demonstrat încă o dată că nu sunt în stare de soluții constructive și proiecte pentru România, acum încearcă să exploateze mediatic-electoral un moment complicat și insuficient explicat cu privire la mutarea piețelor agroalimentare din spații închise în spații deschise.”, a scris Bogdan pe Facebook.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea