Ponta reacţionează la ştirea despre revenirea lui Cozmin Guşă, patronul Realitatea TV, în PSD. Fostul prim-ministru face trimitere la perioada în care Guşă era colaborator apropiat al lui Traian Băsescu.

„In toamna lui 2004 eu ( ca tot “poporul pesedist” am luptat pana in ultima clipa ca Adrian Nastase sa fie ales Presedinte al Romaniei / si ne-am luptat cu Traian Basescu care il avea ca principal sprijin tocmai pe fostul nostru coleg Cozmin Gusa ! In 2019 noi, cei din 2004 , am fost eliminati din PSD – dar iata ca acum s-au gasit inlocuitorii: Cosmin Gusa – dar poate vine si Traian Basescu? Ma bucur ca sunt ProRomania – si ii astept alaturi de mine pe toti oamenii de centru stanga de buna credinta ( cei care nu se se simt reprezentati si nu accepta sa sa regaseasca alaturi de baroni, analfabeti sau de peremisti si basisti vopsiti!”, scrie Victor Ponta pe Facebook.

Cozmin Guşă a fost secretar general al PSD în perioada 2001- 2003, în iulie 2003 a demisionat din partid, iar din 2004 a devenit membru PD, El a fost director de campanie al lui Traian Băsescu în 2004 şi a fost ales deputat pe listele Alianţei DA. În februarie 2005 a părăsit PD, iar în septembrie 2005 a înfiinţat Partidul Iniţiativa Naţională.

