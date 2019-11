Tribunalul Bucureşti a început, luni, dezbaterile finale în dosarul Colectiv, respectiv partea în care sunt inculpaţi fostul primar Cristian Popescu Piedone, precum şi trei funcţionari din Primăria Sectorului 4. Procurorii DNA cer pedeapsa maximă pentru aceştia: 15 ani de închisoare. Părinţii tinerilor care au pierit în tragedia din clubul bucureştean au cerut ca fostul primar să plătească în solidar cu cei trei funcţionari şi cu Primăria Sectorului 4 daune morale şi materiale în valoare de câteva sute de milioane de euro.

Marţi, Cristian Popescu Piedone s-a internat la un spital privat din Capitală, după ce a acuzat probleme cardiace, relatează România TV. Fostul primar se află sub monitorizarea permanentă a medicilor şi este legat la perfuzii. Piedone s-ar fi simţit rău imediat după ce a aflat că procurorii cer pedeapsa maximă pentru el în dosarul Colectiv.

El a apucat să le transmită judecătorilor că: ”În educaţia pe care am primit-o, am învăţat să spun adevărul, să nu mint şi să recunosc unde am greşit. Am spus adevarul şi nu am ce să recunosc pentru că, în situaţia de faţă, nu am greşit cu nimic. Dacă în seara aceea în club erau şi copiii mei, la fel v-aş fi spus, că nu am greşit. Dacă cineva mă consideră vinovat, să îi considere şi pe cei peste 300 de primari care au semnat la fel ca mine.”

În continuare, vor fi dezbătute şi părţile din acest dosar complex, în care sunt inculpaţi patronii clubului şi pirotehniştii.

